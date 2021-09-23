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Neste sábado (25)

Covid-19: Terminal de Laranjeiras terá vacinação sem agendamento

Segundo a prefeitura, previsão é de que sejam disponibilizadas 1.200 doses. Ação é voltada para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:14

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

23 set 2021 às 17:14
Vacina contra Covid-19 em Linhares
Previsão é de que sejam disponibilizadas 1.200 doses para aplicação da 1ª dose sem agendamento no Terminal de Larajeiras Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Prefeitura da Serra divulgou, nesta quinta-feira (23), a vacinação contra a Covid-19 sem agendamento para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. A ação acontece neste sábado (25), das 8h30 às 16 horas, no Terminal de Laranjeiras. 
Segundo o município, a previsão é de que sejam disponibilizadas 1.200 doses para a aplicação da primeira dose nos interessados durante a ação no terminal rodoviário.
A iniciativa, em parceria com a Unimed, tem objetivo de avançar ainda mais na cobertura vacinal no município que, segundo dados divulgados pelo Localiza SUS de segunda-feira (20), já aplicou 475.915 doses.

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