Covid-19: Terminal de Laranjeiras terá vacinação sem agendamento

A Prefeitura da Serra divulgou, nesta quinta-feira (23), a vacinação contra a Covid-19 sem agendamento para pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. A ação acontece neste sábado (25), das 8h30 às 16 horas, no Terminal de Laranjeiras.
Segundo o município, a previsão é de que sejam disponibilizadas 1.200 doses para a aplicação da primeira dose nos interessados durante a ação no terminal rodoviário.
A iniciativa, em parceria com a Unimed, tem objetivo de avançar ainda mais na cobertura vacinal no município que, segundo dados divulgados pelo Localiza SUS de segunda-feira (20), já aplicou 475.915 doses.