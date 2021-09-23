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De 12 a 17 anos

Cachoeiro começa a vacinar alunos contra a Covid-19 nas escolas

A prefeitura informou que a aplicação das doses ocorrerá em 11 escolas do município, que somam mais de 2 mil estudantes do 7° ao 9° ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2021 às 14:48

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 14:48

Alunos de Cachoeiro de Itapemirim são vacinados nas escolas
Alunos de Cachoeiro de Itapemirim começam a ser vacinados contra a Covid-19 nas escolas Crédito: Márcia Leal/PMCI
Os alunos de 12 a 17 anos das escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começaram a receber a vacina contra a Covid-19 nas instituições de ensino da sede e do interior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde o objetivo é ampliar o alcance da campanha para os adolescentes.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a aplicação das doses ocorrerá em 11 escolas do município, que somam mais de 2 mil estudantes do 7º ao 9º ano. Durante a ação nas instituições de ensino, equipe da Secretaria Municipal de Saúde também vão verificar se o esquema vacinal dos professores está completo. Além disso, pais e responsáveis poderão, eventualmente, aproveitar para também se vacinarem.
Para a vacinação nas escolas, gestores das unidades fizeram contato com os pais e responsáveis para assinarem um termo de anuência autorizando a vacinação dos estudantes.
Na manhã desta quinta-feira (23), a imunização foi realizada em alunos da Escola Municipal Jenny Guardia, no bairro São Geraldo. “A chegada da vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes nos enche de esperança de dias melhores, de retorno à normalidade da rotina escolar e recuperação do aprendizado, prejudicado pela pandemia”, ressalta a secretária Municipal de Educação, Cristina Lens.
A vacinação contra a Covid-19 dos adolescentes de 12 a 17 anos, com ou sem comorbidades, segue ocorrendo nas 32 unidades básicas de saúde, da sede e do interior de Cachoeiro de Itapemirim, e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde), sem necessidade de agendamento. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

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