Cachoeiro começa a vacinar alunos contra a Covid-19 nas escolas

Alunos de Cachoeiro de Itapemirim começam a ser vacinados contra a Covid-19 nas escolas Crédito: Márcia Leal/PMCI

nas instituições de ensino da sede e do interior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde o objetivo é ampliar o alcance da campanha para os adolescentes. Os alunos de 12 a 17 anos das escolas municipais de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , começaram a receber a vacina contra a Covid-19 nas instituições de ensino da sede e do interior. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde o objetivo é ampliar o alcance da campanha para os adolescentes.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a aplicação das doses ocorrerá em 11 escolas do município, que somam mais de 2 mil estudantes do 7º ao 9º ano. Durante a ação nas instituições de ensino, equipe da Secretaria Municipal de Saúde também vão verificar se o esquema vacinal dos professores está completo. Além disso, pais e responsáveis poderão, eventualmente, aproveitar para também se vacinarem.

Para a vacinação nas escolas, gestores das unidades fizeram contato com os pais e responsáveis para assinarem um termo de anuência autorizando a vacinação dos estudantes.

Na manhã desta quinta-feira (23), a imunização foi realizada em alunos da Escola Municipal Jenny Guardia, no bairro São Geraldo. “A chegada da vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes nos enche de esperança de dias melhores, de retorno à normalidade da rotina escolar e recuperação do aprendizado, prejudicado pela pandemia”, ressalta a secretária Municipal de Educação, Cristina Lens.