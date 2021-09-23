Pfizer, Astrazeneca e Coronavac: saiba qual vacina será para cada grupo no ES

Assim, a depender da oferta de cada fabricante e das restrições impostas pelo plano nacional de imunização contra a Covid-19, cada faixa etária se tornou mais apta a receber uma determinada vacina. Os mais idosos, por exemplo, com mais de 60 anos e que já tomaram duas doses, estão sendo priorizados com as vacinas da Astrazeneca e Pfizer. Isso porque a maioria recebe a dose de reforço, também chamada de terceira dose, que deve ser aplicada com um imunizante diferente das anteriores.

