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Covid: ES recebe 300 mil doses da Coronavac compradas do Butantan

Governo do ES e de outros três Estados fizeram compra de vacinas contra a Covid-19 diretamente com o Instituto Butantan, sem a intermediação do Ministério da Saúde, como uma forma de acelerar a vacinação
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

22 set 2021 às 11:58

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:58

Espírito Santo receberá uma nova remessa das doses de Coronavac compradas pelo governo do Estado diretamente com o Instituto Butantan, sem a intermediação do Ministério da Saúde
Nesta quarta-feira (22), a cerimônia, que iniciou às 12 horas, fez a entrega de 300 mil doses contra a Covid-19 de forma simbólica, com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e a previsão é que os imunizantes cheguem ainda nesta semana.
No total, o Estado comprou, com recursos próprios, 500 mil doses, um investimento de R$ 26,5 milhões, 200 mil unidades foram entregues no último sábado (18).
Segundo Casagrande, as doses serão usadas para vacinar adultos acima dos 18 anos, de modo que as outras doses dos imunizantes Pfizer e Astrazeneca possam ser usados na terceira dose dos mais idosos, com mais de 60 anos, e, no caso da Pfizer – única liberada pela Anvisa para vacinar menores de 18 anos – para imunizar crianças e adolescentes.

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"Desde o início o Butantan, pelo diretor Dimas Covas, foi muito solícito e nos falou, desde o ano passado, que assim que fosse cumprido o contrato com o Ministério da Saúde, nós teríamos essa oportunidade de comprar vacinas diretamente pelo Estado. Essa compra permitirá que a gente possa aplicar a primeira dose nos adolescentes e assim poderemos avançar para em breve ter toda a população acima de 12 anos vacinada", afirmou Casagrande, durante o evento.
Casagrande também elogiou o SUS, o sistema público de Saúde, a união de governadores e a de secretários estaduais de Saúde no combate à pandemia.
"É bom que possamos fazer a defesa do sistema público de saúde, que tem feito um papel extraordinário. Nosso secretário de Saúde, Nésio, que está aqui conosco e também no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que, junto com o Fórum de Governadores, tem cumprido um papel importantíssimo, que nos enche de alegria e nos mostra que é possível virar essa página"
Renato Casagrande - Governador do ES
Participam do evento os governadores João Dória (SP), Renato Casagrande (ES), Camilo Santana (CE), Wellington Dias (PI), Hélder Barbalho (PA) e Mauro Mendes (MT).

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