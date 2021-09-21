10 cidades do ES terão postos de vacinação em terminais e praças; veja locais

Com grande fluxo de pessoas, o Terminal de Campo Grande passará a ter um posto de vacinação para atender os usuários Crédito: Fernando Madeira

Nésio Fernandes disse que houve uma orientação aos municípios para que atualizassem a sua estratégia de vacinação, incluindo pontos de alto fluxo de pessoas para alcançar a população adulta que ainda está com a imunização pendente. Para ser atendido nesses locais, não será preciso nem mesmo agendamento.

Your browser does not support the audio element. 10 cidades do ES terão postos de vacinação em terminais e praças

"O início dessa vacinação permitirá que o Espírito Santo desenvolva estratégias que, inclusive, foram adotadas em países centrais, desenvolvidos. A vacinação no aeroporto, por exemplo, está sendo viabilizada com as autoridades; na rodoviária também. Queremos que toda a população que pise em solo capixaba, pise em solo seguro, com baixo risco de transmissão da Covid-19; que toda a população tenha acesso pleno às vacinas disponíveis", ressaltou o secretário, em coletiva nesta segunda-feira (20).

Em Sooretama, no Norte capixaba , já tem ação nesta terça-feira (21) na Praça da Bíblia, enquanto Cariacica começa na quarta (22), pelo Terminal de Campo Grande. Confira o que os municípios já prepararam:

BAIXO GUANDU

A prefeitura tem vacinado a população na avenida principal do município, nas proximidades da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Para reforçar a estratégia de pontos de grande fluxo, a intenção é também incluir escolas na lista. As unidades de ensino estão sendo definidas e deverão virar postos de imunização a partir da próxima semana, segundo a assessoria.

Para esta semana, a programação é vacinar adolescentes sem comorbidades na quinta-feira (23), no pátio da Igreja Matriz São Pedro, das 8h às 14h.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O município do Sul capixaba já tem adotado a estratégia de imunização em pontos de alto fluxo. No último sábado (18), por exemplo, realizou a ação em shoppings. Para esta semana, ainda vai definir o local da imunização.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou, em nota, que vai iniciar nesta quarta-feira (22) a vacinação contra a Covid-19 no Terminal de Campo Grande, sem necessidade de agendamento. O público alvo serão as pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a vacina.

A expectativa, segundo a Semus, é vacinar 800 pessoas por dia. A aplicação será feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, até o dia 1º de outubro. Será indispensável a apresentação de um documento de identificação com foto. Vale lembrar que o cidadão precisa ser usuário do Sistema Transcol e estar no interior do terminal para conseguir se vacinar.

GOVERNADOR LINDENBERG

Na cidade, foram definidos dois pontos para a ação nesta quarta-feira (22): no Centro, em frente à Igreja São José, e em Novo Brasil, em frente à Igreja São Sebastião. A vacinação será a partir das 13h para a população adulta.

Já para os adolescentes, haverá uma mobilização na quinta (23), com atendimento a partir das 8 horas nos seguintes locais: CRAS de Governador Lindenberg (até as 15h), unidade de saúde Evangelista Morello (até as 14h30) e unidade de saúde Moacir (até as 16h). No Rotary Club de Novo Brasil, a vacinação será das 12h30 às 15h30.

JAGUARÉ

A administração municipal começou a adotar o ponto de alto fluxo para imunização contra a Covid-19 na última semana. Um posto foi montado em frente à prefeitura. Nesta semana, houve uma alteração no local devido à instabilidade do tempo e a vacinação está ocorrendo no salão da Secretaria de Assistência Social. Nesta quarta-feira (22), o público atendido será de pessoas com mais de 60 anos que tomaram a D2 até o dia 22 de abril e estão aptas a receber a dose de reforço. A vacinação será realizada das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h.

JERÔNIMO MONTEIRO

No município, a vacinação será nesta quarta-feira, das 8 às 17 horas, na Praça Central. A previsão é atender a população com mais de 12 anos com a primeira dose (D1), com a D2, os agendados no cartão de vacina; e com a D3, as pessoas acima de 60 anos.

SOORETAMA

No município, a ação está programada para esta terça-feira (21), das 17h30 às 19h30, na Praça da Bíblia (Centro). O atendimento é para toda a população adulta, com D1, D2 ou D3, conforme o perfil do morador.

VILA VELHA

No município, a previsão é instalar os postos em terminais do Transcol, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Os locais exatos e a data de início da estratégia estão em definição.

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