10 cidades do ES terão postos de vacinação em terminais e praças; veja locais

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou que 10 municípios capixabas terão postos de vacinação em locais de alto fluxo, ou seja, pontos com grande circulação de pessoas. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra a Covid-19. Terminais do Sistema Transcol já estão na lista, enquanto o aeroporto e a rodoviária de Vitória estão em análise.
Os municípios que já aderiram à estratégia de vacinação em massa, segundo o secretário Nésio Fernandes, são: Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Governador Lindenberg, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, São Mateus, Sooretama e Vila Velha.
Nésio Fernandes disse que houve uma orientação aos municípios para que atualizassem a sua estratégia de vacinação, incluindo pontos de alto fluxo de pessoas para alcançar a população adulta que ainda está com a imunização pendente. Para ser atendido nesses locais, não será preciso nem mesmo agendamento.
10 cidades do ES terão postos de vacinação em terminais e praças
"O início dessa vacinação permitirá que o Espírito Santo desenvolva estratégias que, inclusive, foram adotadas em países centrais, desenvolvidos. A vacinação no aeroporto, por exemplo, está sendo viabilizada com as autoridades; na rodoviária também. Queremos que toda a população que pise em solo capixaba, pise em solo seguro, com baixo risco de transmissão da Covid-19; que toda a população tenha acesso pleno às vacinas disponíveis", ressaltou o secretário, em coletiva nesta segunda-feira (20).
Em Sooretama, no Norte capixaba, já tem ação nesta terça-feira (21) na Praça da Bíblia, enquanto Cariacica começa na quarta (22), pelo Terminal de Campo Grande. Confira o que os municípios já prepararam:
BAIXO GUANDU
A prefeitura tem vacinado a população na avenida principal do município, nas proximidades da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Para reforçar a estratégia de pontos de grande fluxo, a intenção é também incluir escolas na lista. As unidades de ensino estão sendo definidas e deverão virar postos de imunização a partir da próxima semana, segundo a assessoria.
Para esta semana, a programação é vacinar adolescentes sem comorbidades na quinta-feira (23), no pátio da Igreja Matriz São Pedro, das 8h às 14h.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
O município do Sul capixaba já tem adotado a estratégia de imunização em pontos de alto fluxo. No último sábado (18), por exemplo, realizou a ação em shoppings. Para esta semana, ainda vai definir o local da imunização.
CARIACICA
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou, em nota, que vai iniciar nesta quarta-feira (22) a vacinação contra a Covid-19 no Terminal de Campo Grande, sem necessidade de agendamento. O público alvo serão as pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a vacina.
A expectativa, segundo a Semus, é vacinar 800 pessoas por dia. A aplicação será feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, até o dia 1º de outubro. Será indispensável a apresentação de um documento de identificação com foto. Vale lembrar que o cidadão precisa ser usuário do Sistema Transcol e estar no interior do terminal para conseguir se vacinar.
GOVERNADOR LINDENBERG
Na cidade, foram definidos dois pontos para a ação nesta quarta-feira (22): no Centro, em frente à Igreja São José, e em Novo Brasil, em frente à Igreja São Sebastião. A vacinação será a partir das 13h para a população adulta.
Já para os adolescentes, haverá uma mobilização na quinta (23), com atendimento a partir das 8 horas nos seguintes locais: CRAS de Governador Lindenberg (até as 15h), unidade de saúde Evangelista Morello (até as 14h30) e unidade de saúde Moacir (até as 16h). No Rotary Club de Novo Brasil, a vacinação será das 12h30 às 15h30.
JAGUARÉ
A administração municipal começou a adotar o ponto de alto fluxo para imunização contra a Covid-19 na última semana. Um posto foi montado em frente à prefeitura. Nesta semana, houve uma alteração no local devido à instabilidade do tempo e a vacinação está ocorrendo no salão da Secretaria de Assistência Social. Nesta quarta-feira (22), o público atendido será de pessoas com mais de 60 anos que tomaram a D2 até o dia 22 de abril e estão aptas a receber a dose de reforço. A vacinação será realizada das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h.
JERÔNIMO MONTEIRO
No município, a vacinação será nesta quarta-feira, das 8 às 17 horas, na Praça Central. A previsão é atender a população com mais de 12 anos com a primeira dose (D1), com a D2, os agendados no cartão de vacina; e com a D3, as pessoas acima de 60 anos.
SOORETAMA
No município, a ação está programada para esta terça-feira (21), das 17h30 às 19h30, na Praça da Bíblia (Centro). O atendimento é para toda a população adulta, com D1, D2 ou D3, conforme o perfil do morador.
VILA VELHA
No município, a previsão é instalar os postos em terminais do Transcol, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Os locais exatos e a data de início da estratégia estão em definição.
OUTROS
Os municípios de Mimoso do Sul e São Mateus não informaram sobre a estratégia que planejam adotar. Assim que as prefeituras apresentarem seu posicionamento, este texto será atualizado.