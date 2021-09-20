Número de mortes por Covid-19 cresce na Grande Vitória, alerta Sesa

Nésio Fernandes em coletiva de 20 de setembro Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (20) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que apontou para o risco de o número de mortes no período ser ainda maior. Ele disse que foram registrados 49 óbitos na última quinzena frente à 39 na anterior. Contudo, as mortes lançadas no sistema nesta e na próxima semana ainda poderão ser contabilizadas, considerando que a confirmação do óbito por Covid-19 pode se dar até 15 dias após o falecimento do paciente.

"De fato, temos uma região de saúde com aumento importante de óbitos pela Covid-19", constatou Nésio Fernandes, acrescentando que esse crescimento pode ser explicado por diversos fatores como o fato de a maior parte da população ainda não ter recebido as duas doses de vacina para reduzir a circulação do vírus; a falta da prática do distanciamento e uso do de máscara; e a presença das variantes Gama e Delta, mais infecciosas, que apresentam risco grande tanto para o público jovem quanto para os já vacinados.

O aumento de casos, sobretudo na Grande Vitória e no Sul , também preocupa. Nésio Fernandes apontou que havia uma tendência de crescimento nas duas regiões, interrompida no feriadão do início do mês (7 de setembro). Porém, nesses períodos de folga prolongada, em geral, também há uma redução na testagem. Assim, segundo o secretário, será necessário monitorar os registros de positividade ao longo dos próximos 15 dias para avaliar se essa interrupção foi artificial, causada pela baixa testagem.

No Sul, por exemplo, as internações cresceram e a taxa de ocupação das UTIs para Covid-19 da região já alcança 86%.