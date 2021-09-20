Falta de energia pode deixar bairros de Guarapari e de Vitória sem água

De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.
Em Guarapari, 15 bairros terão o abastecimento de água paralisado. Veja a lista:
- Elza Nader
- Jabarai
- Jardim Boa Vista
- Jardim Santa Rosa
- Parque Santa Mônica
- Patura
- Perocão
- Pontal Santa Mônica
- Portal
- Santa Mônica
- Santa Mônica - GU
- Santa Rosa
- Setiba
- Três Praias
- Una
Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após o retorno do fornecimento de energia. A reportagem de A Gazeta acionou a EDP para saber mais detalhes sobre a interrupção de energia. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.