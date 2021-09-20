Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta terça (21)

Falta de energia pode deixar bairros de Guarapari e de Vitória sem água

Segundo a Cesan, abastecimento será paralisado na Praia do Suá, na Capital, e em 15 bairros de Guarapari devido à  interrupção do fornecimento de energia elétrica pela EDP

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:43

Lais Magesky

Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Em Vitória, abastecimento será interrompido na Praia do Suá Crédito: Pixabay
Devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária EDP, o abastecimento de água será paralisado das 10h às 12h30 desta terça-feira (21) na Praia do Suá, em Vitória, e das 9h30 às 16h em bairros de Guarapari.
De acordo com a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água.
Em Guarapari, 15 bairros terão o abastecimento de água paralisado. Veja a lista:
  1. Elza Nader 
  2. Jabarai 
  3. Jardim Boa Vista 
  4. Jardim Santa Rosa 
  5. Parque Santa Mônica 
  6. Patura 
  7. Perocão 
  8. Pontal Santa Mônica 
  9. Portal 
  10. Santa Mônica 
  11. Santa Mônica - GU 
  12. Santa Rosa 
  13. Setiba 
  14. Três Praias 
  15. Una
Segundo a Cesan, o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após o retorno do fornecimento de energia. A reportagem de A Gazeta acionou a EDP para saber mais detalhes sobre a interrupção de energia. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Tópicos Relacionados

água edp Guarapari Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados