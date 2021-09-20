Grande Vitória abre agendamento para vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos

Três cidades da Grande Vitória abrem nesta segunda-feira agendamento para adolescentes Crédito: Ricardo Medeiros

Em Cariacica, serão abertas nesta segunda-feira 8 mil doses, incluindo aqueles que ainda não tomaram a segunda dose de Astrazeneca e idosos com mais de 60 anos que receberam a segunda dose há cinco meses ou mais, além dos adolescentes.

Já em Vitória será disponibilizado o agendamento para 6.100 vagas, para adolescentes com ou sem comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes.

Na Serra, serão ofertadas 6.595 doses com vagas tanto para D1 quanto para D2, incluindo adolescentes a partir de 12 anos sem comorbidades, pessoas com deficiência ou comorbidades entre 12 e 17 anos; pessoas sem comorbidades com mais de 15 anos; gestantes; puérperas e outras pessoas que não tomaram a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.

Em Vila Velha , a prefeitura municipal informou que não recebeu as doses para esta faixa etária até a manhã desta segunda-feira.

Também nesta segunda-feira, a Pfizer e a BioNTech, emitiram um comunicado reafirmando os testes de eficácia da vacina , que se mostrou segura e robusta na imunização de crianças de 5 e 11 anos. A vacinação, até então, estava disponível apenas para menores de 18 anos que tivessem alguma comorbidade ou deficiência.

No sábado (18), o Estado recebeu a primeira remessa de 200 mil doses de Coronavac , compradas com recursos estaduais, sem intermediação do Ministério da Saúde. Essas doses, segundo o governo estadual, serão destinadas ao público adulto, de forma que "libere" mais doses de Pfizer para a terceira dose dos mais idosos, com mais de 70 anos, e para os adolescentes.

VITÓRIA

Agendamento: a partir das 16h desta segunda (20)

a partir das desta segunda (20) Onde agendar: Vacina e Confia ou Agendamento Vitória

CARIACICA

Agendamento: a partir das 14h desta segunda (20)

a partir das desta segunda (20) Onde agendar: Vacina e Confia

SERRA