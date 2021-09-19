Coronavírus: ES chega a 12.430 mortes e registra mais de 576 mil casos

Em 24 horas, Estado registrou quatro óbitos e 287 novas infecções pela Covid-19, conforme o Painel Covid-19 Crédito: Divulgação

Espírito Santo chegou ao total de 12.430 mortes e 576.470 casos confirmados do novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados quatro novos óbitos e 287 infecções, segundo dados divulgados neste domingo (19) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.417. Na sequência, aparece Vila Velha (71.950), seguida por Vitória (63.039) e Cariacica (43.562). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.549), que fica no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.897 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.126. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.571 contaminações.

Até este domingo, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 551.878, com um acréscimo de 201 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES