Obra da Cesan pode deixar 32 bairros da Serra sem água

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar um serviço em 32 bairros da Serra na quarta-feira (22), das 8h às 18h e, por conta disto, as regiões que não têm reserva adequada de água podem ficar sem abastecimento.
A companhia afirma que vai interligar redes para garantir a continuidade do abastecimento nos bairros e a promessa é de que o serviço seja restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão da intervenção.
VEJA A LISTA DE BAIRROS:
- Nova Almeida
- Bairro Novo
- Parque Das Gaivotas
- Parque Nova Almeida
- Parque Residencial Nova Almeida
- Parque Santa Fé
- Praiamar
- Reis Magos
- Serramar
- Boulevard Lagoa
- Castelândia
- Conjunto Jacaraípe
- Costa Dourada
- Costabela
- Das Laranjeiras
- Enseada Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Lagoa de Jaracaípe
- Manguinhos
- Marbella
- Ourimar
- Parque Jacaraípe
- Portal De Jacaraípe
- Praia Da Baleia
- Praia De Capuba
- Residencial Jacaraípe
- São Francisco
- São Patrício
- São Pedro
- Vila Nova De Colares