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Na quarta-feira (22)

Obra da Cesan pode deixar 32 bairros da Serra sem água

Companhia afirma que vai realizar intervenção de interligação de redes e abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24h após a conclusão do serviço

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:01

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

20 set 2021 às 15:01
Torneira
Água pode faltar em bairros da Serra que não tenham reserva adequada Crédito: Reprodução/Pixabay
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar um serviço em 32 bairros da Serra na quarta-feira (22), das 8h às 18h e, por conta disto, as regiões que não têm reserva adequada de água podem ficar sem abastecimento.
A companhia afirma que vai interligar redes para garantir a continuidade do abastecimento nos bairros e a promessa é de que o serviço seja restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão da intervenção.

VEJA A LISTA DE BAIRROS:

  1. Nova Almeida
  2. Bairro Novo
  3. Parque Das Gaivotas
  4. Parque Nova Almeida
  5. Parque Residencial Nova Almeida
  6. Parque Santa Fé
  7. Praiamar
  8. Reis Magos
  9. Serramar
  10. Boulevard Lagoa
  11. Castelândia
  12. Conjunto Jacaraípe
  13. Costa Dourada
  14. Costabela
  15. Das Laranjeiras
  16. Enseada Jacaraípe
  17. Estância Monazítica
  18. Feu Rosa
  19. Jardim Atlântico
  20. Lagoa de Jaracaípe
  21. Manguinhos
  22. Marbella
  23. Ourimar
  24. Parque Jacaraípe
  25. Portal De Jacaraípe
  26. Praia Da Baleia
  27. Praia De Capuba
  28. Residencial Jacaraípe
  29. São Francisco
  30. São Patrício
  31. São Pedro
  32. Vila Nova De Colares

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