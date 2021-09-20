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Público 18+ e dose de reforço

Covid-19: Vitória abre nesta segunda (20) mais de 7,2 mil vagas para vacinação

São 4.470 doses para o público de 18 anos ou mais e 2.800 vagas de doses de reforço destinadas às pessoas com 60 anos ou mais
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

20 set 2021 às 12:18

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:18

Não precisa agendar para receber a vacina contra a Covid-19 em Cachoeiro. As doses que sobraram do último dia D estão disponíveis nas salas de vacina para o público acima de 18 anos
Processo de vacinação contra o coronavírus Crédito: Márcia Leal/PMCI
Vitória abre, a partir das 14h desta segunda-feira (20), novas vagas para a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes serão destinados às pessoas com 18 anos ou mais.
Ao todo, serão oferecidas 4.470 doses. O agendamento pode ser realizado no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou através do aplicativo Vitória Online.
A aplicação da vacina acontece nesta terça (21) e quarta-feira (22) no ginásio da UniSales; quinta-feira (23), no Maanaim Vitória e todas as 28 unidades de saúde; e sexta-feira (24), nas unidades de saúde.
Além disso, a partir das 15h, o município oferece doses de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até dia 26 de abril (independente do imunizante aplicado).
Serão 2.800 vagas, e o agendamento pode ser feito no próprio site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online.
A aplicação do imunizante, para este público, acontece nesta quarta-feira (22) no Centro de Celebração de Jardim Camburi; quinta-feira (23), no Ginásio da UniSales; e sexta-feira (24), na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

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