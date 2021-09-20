Covid-19: Vitória abre nesta segunda (20) mais de 7,2 mil vagas para vacinação

Processo de vacinação contra o coronavírus Crédito: Márcia Leal/PMCI

Vitória abre, a partir das 14h desta segunda-feira (20), novas vagas para a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes serão destinados às pessoas com 18 anos ou mais.

Ao todo, serão oferecidas 4.470 doses. O agendamento pode ser realizado no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou através do aplicativo Vitória Online.

A aplicação da vacina acontece nesta terça (21) e quarta-feira (22) no ginásio da UniSales; quinta-feira (23), no Maanaim Vitória e todas as 28 unidades de saúde; e sexta-feira (24), nas unidades de saúde.

Além disso, a partir das 15h, o município oferece doses de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até dia 26 de abril (independente do imunizante aplicado).

Serão 2.800 vagas, e o agendamento pode ser feito no próprio site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online.