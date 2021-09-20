Serra oferece nesta segunda (20) mais de 6,5 mil doses para vacinação

Aplicação do imunizante contra Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz

Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta segunda-feira (20), novo agendamento para primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão disponibilizadas 6.595 doses para vacinação dos munícipes.

Os imunizantes são destinados a adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades; adolescentes 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiência permanente, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda ou dose única há cinco meses (independente do imunizante aplicado).

DIVISÃO DAS DATAS (DOSE DE REFORÇO)

Aqueles que tomaram a segunda dose em 22 de abril podem agendar a partir de 22 de setembro ;

podem agendar ; Pessoas que receberam a segunda dose em 23 de abril podem marcar a partir de 23 de setembro ;

podem marcar ; Munícipes que tomaram a segunda dose em 24 de abril podem agendar a partir de 24 de setembro.

Além disso, haverá aplicação da vacina para pessoas imunossuprimidas. Neste caso, pessoas que receberam a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 25 de agosto), independente do fabricante do imunizante.

Pessoas com mais de 18 anos, gestantes e puérperas também entram neste novo processo de agendamento para concluir o esquema vacinal. Confira a divisão dos selecionados:

Aqueles que receberam a vacina da Pfizer até 14 de julho ;

; Para as pessoas que tomaram o imunizante AstraZeneca até 13 de julho ;

; Pessoas que receberam a vacina da Coronavac até 25 de agosto.