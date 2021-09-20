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Covid-19

Serra oferece nesta segunda (20) mais de 6,5 mil doses para vacinação

Os imunizantes serão distribuídos para diferentes públicos
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

20 set 2021 às 07:48

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 07:48

Vacinação
Aplicação do imunizante contra Covid-19 Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta segunda-feira (20), novo agendamento para primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão disponibilizadas 6.595 doses para vacinação dos munícipes.
Os imunizantes são destinados a adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades; adolescentes 12 a 17 anos, com comorbidades, deficiência permanente, privados de liberdade, gestantes, puérperas e lactantes; pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda ou dose única há cinco meses (independente do imunizante aplicado).

DIVISÃO DAS DATAS (DOSE DE REFORÇO)

  • Aqueles que tomaram a segunda dose em 22 de abril podem agendar a partir de 22 de setembro;
  • Pessoas que receberam a segunda dose em 23 de abril podem marcar a partir de 23 de setembro;
  • Munícipes que tomaram a segunda dose em 24 de abril podem agendar a partir de 24 de setembro.
Além disso, haverá aplicação da vacina para pessoas imunossuprimidas. Neste caso, pessoas que receberam a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 25 de agosto), independente do fabricante do imunizante.
Pessoas com mais de 18 anos, gestantes e puérperas também entram neste novo processo de agendamento para concluir o esquema vacinal. Confira a divisão dos selecionados:
  • Aqueles que receberam a vacina da Pfizer até 14 de julho;
  • Para as pessoas que tomaram o imunizante AstraZeneca até 13 de julho;
  • Pessoas que receberam a vacina da Coronavac até 25 de agosto.
O agendamento para imunização é realizado no site da prefeitura. Já a aplicação da vacina acontece nesta quarta (22), quinta (23) e sexta-feira (24), nas Unidades de Saúde da Serra.

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