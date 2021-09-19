PSB vai ao STF para Ministério da Saúde retomar vacinação de adolescentes

Segundo nota divulgada na página do partido, a decisão do ministério, tomada na última quarta-feira (15), de não recomendar a vacina a essa faixa etária, foi feita sem nenhum embasamento científico. "O partido quer garantir que os Estados deem continuidade ao Plano Nacional de Imunização (PNI), inicialmente autorizado pela própria pasta da Saúde", diz a nota.