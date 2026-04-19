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Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe

As vítimas tinham entre 1 e 14 anos e foram mortas a tiros em três locais diferentes em um incidente que a polícia descreveu como uma 'briga doméstica'.

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 15:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 abr 2026 às 15:33
Imagem BBC Brasil
O tiroteio ocorreu em diferentes locais, incluindo duas residências no mesmo quarteirão e uma terceira em outra parte do bairro Crédito: Polícia de Shreveport
Oito crianças, com idades entre 1 e 14 anos, foram mortas em um tiroteio em Shreveport, no Estado da Louisiana, no sudeste dos EUA. A polícia classificou o episódio como uma "briga doméstica".
Os policiais disseram que os tiroteios ocorreram por volta das 5h da manhã, horário local (6h em Brasília), quando um atirador disparou contra 10 pessoas. A polícia perseguiu e matou o suspeito enquanto ele fugia.
"Temos famílias sofrendo, temos policiais e funcionários do IML sofrendo", disse o prefeito de Shreveport, Tom Arceneaux. "Isso afeta toda a comunidade, então todos nos lamentamos com essas famílias."
Nem o atirador nem as vítimas foram identificados até o momento pela polícia, que afirmou que queria garantir que os familiares fossem notificados antes.
No entanto, as autoridades informaram que algumas das crianças eram parentes do homem que disparou fogo contra elas.
"Esta é uma situação trágica - talvez a pior situação trágica que já tivemos em Shreveport", acrescentou o prefeito. Ele pediu orações para as famílias e para a cidade.
O tiroteio ocorreu em diferentes locais, incluindo duas residências no mesmo quarteirão e uma terceira em outra parte do bairro, disse a polícia.
O cabo da polícia de Shreveport, Chris Bordelon, disse que os policiais compareceram a uma casa pouco antes das 6h, horário local, e encontraram as crianças.
"Todas as vítimas neste caso são crianças", disse Bordelon.
Ele disse que os policiais determinaram que a ocorrência era de "natureza doméstica" e acrescentou que uma das pessoas baleadas na casa havia fugido para uma residência próxima.
Após o tiroteio, o atirador roubou um carro e começou a fugir, disse a polícia.
Bordelon disse que os policiais o perseguiram até outro bairro e atiraram no suspeito, que acabou morrendo.
O chefe de polícia de Shreveport, Wayne Smith, disse que se solidarizava com toda a comunidade.
"Não consigo imaginar como um evento como esse pode acontecer", disse Smith.
Ele acrescentou que a investigação está sendo conduzida em coordenação com a polícia estadual da Louisiana e com a assistência de diversas outras agências.
"Vamos trabalhar diligentemente, pelo tempo que for necessário, para obter respostas sobre o que aconteceu", afirmou.

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