Covid-19: Vitória abre vagas para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos

Vitória abre, a partir das 16h desta segunda-feira (20), novas vagas para adolescentes entre 12 e 17 anos. Serão oferecidas 6.100 doses aos adolescentes com ou sem comorbidades. Público da faixa etária com deficiências permanentes, gestantes, puérperas e lactantes também serão contemplados nesse agendamento.

Além destas vagas, Vitória também abriu, a partir das 14h desta segunda-feira (20), novas vagas para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 destinadas às pessoas com 18 anos ou mais. Além disso, a partir das 15h, o município ofereceu doses de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até dia 26 de abril (independente do imunizante aplicado).