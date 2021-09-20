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Covid-19: Vitória abre vagas para vacinar adolescentes de 12 a 17 anos

As 6.100 doses disponibilizadas contemplam adolescentes com deficiências permanentes, com ou sem comorbidades, além de gestantes, puérperas e lactantes

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:17

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

20 set 2021 às 15:17
Vacina Coronavac
Vacinação contra a Covid-19: Vitória abre vagas para vacinar público de 12 a 17 anos Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória abre, a partir das 16h desta segunda-feira (20), novas vagas para adolescentes entre 12 e 17 anos. Serão oferecidas 6.100 doses aos adolescentes com ou sem comorbidades. Público da faixa etária com deficiências permanentes, gestantes, puérperas e lactantes também serão contemplados nesse agendamento.
O agendamento pode ser realizado no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou através do aplicativo Vitória Online. No momento da vacinação deverá ser apresentado documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento).
Confira os dias e locais da vacinação:
  • Terça-feira (21) na Igreja Batista em Jardim da Penha e Manaim Vitória
  • Quarta-feira (22) no Manaim Vitória
  • Quinta-feira (23) na Unidade de Saúde de Santo Antônio e no Centro de Celebração de Jardim Camburi
  • Sexta-feira (24) no Ginásio da UniSales, Manaim Vitória e unidade de Saúde de Santo Antônio.
Além destas vagas, Vitória também abriu, a partir das 14h desta segunda-feira (20), novas vagas para a primeira dose da vacina contra a Covid-19 destinadas às pessoas com 18 anos ou mais. Além disso, a partir das 15h, o município ofereceu doses de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até dia 26 de abril (independente do imunizante aplicado).

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