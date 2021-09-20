Vila Velha e Guarapari abrem nesta segunda (20) agendamento para 2ª dose

As vacinas serão aplicadas a partir desta quinta-feira (23).

A aplicação do imunizante ocorre nesta terça-feira (21), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

É importante que o público a ser vacinado leve consigo comprovante de agendamento disponibilizado pelo sistema (impresso), CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).