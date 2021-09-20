Vila Velha e Guarapari abrem nesta segunda (20) agendamento para 2ª dose

Os municípios de Vila Velha e Guarapari abrem novo agendamento para aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca contra o coronavírus. Serão mais de 5 mil doses para o público-alvo.
VILA VELHA
A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 14h desta segunda-feira (20), agendamento para aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19.
Serão disponibilizadas 4.700 vagas para as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante há pelo menos 70 dias. A marcação da aplicação deve ser realizada no site da prefeitura.
As vacinas serão aplicadas a partir desta quinta-feira (23).
GUARAPARI
A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre, a partir das 16h30 desta segunda-feira (20), agendamento para o público acima dos 18 anos que tenha recebido a primeira dose da AstraZeneca há 12 semanas ou mais.
Ao todo, serão ofertadas 600 doses. A marcação pode ser feita por meio do site da prefeitura.
A aplicação do imunizante ocorre nesta terça-feira (21), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É importante que o público a ser vacinado leve consigo comprovante de agendamento disponibilizado pelo sistema (impresso), CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou responsável).