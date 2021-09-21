Unidos pela Vacina cumpre 100% da demanda nos municípios do ES

Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva

O movimento Unidos pela Vacina entra na reta final tendo arrecadado doações para os 65 dos 78 municípios do Espírito Santo. Era esse o total de cidades que, no começo do ano, já havia sinalizado precisar de algum tipo de equipamento ou investimento para acelerar a imunização dos capixabas. São diversas empresas que amadrinharam as cidades para que os moradores tivessem condições de se vacinarem contra a Covid-19 até o final de setembro. Nesta quarta-feira (22), a idealizadora do movimento, Luiza Helena Trajano, fará um balanço nacional das ações promovidas pela campanha.

No Espírito Santo, o Unidos pela Vacina é apoiado pela Rede Gazeta e pelo Movimento ES em Ação. O diretor-geral da Rede, Café Lindenberg, destaca que a vacinação é a única forma segura e eficiente de a pandemia ser superada. Ao longo dos últimos meses, Café ajudou a rede de apoiadores da campanha a ganhar força e capilaridade para que todas as cidades com demandas fossem atendidas. “A Rede é uma apoiadora do Unidos pela Vacina e entusiasta da campanha Vacina Sim, que reúne o consórcio de veículos de jornalismo, porque acredita na ciência e na proteção coletiva. Fazer com que os imunizantes cheguem mais rápido a todo canto do Estado reforça nosso compromisso com as comunidades”, frisou.

Ao todo, no país, mais de 4 mil cidades receberam doações de materiais de mais de 350 empresas e inúmeras pessoas físicas, que colaboraram para que a imunização avançasse de forma mais segura e abrangente. No Estado, foram arrecadados mais de R$ 1,2 milhão em equipamentos, entre eles 90 câmaras frias e freezers para armazenamento e refrigeração das vacinas, mais 450 caixas térmicas, além de outros itens que são usados no processo de imunização. Todo esse material ajuda para que as doses cheguem aos braços dos capixabas.

Leonardo Finco, prefeito de Governador Lindenberg, e Joneci Inácio de Oliveira, secretário municipal de Saúde, recebem doações da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

ATUAÇÃO DAS MADRINHAS

No Espírito Santo, entraram com tudo na campanha Suzano, Raia Drogasil, Bob’s, Engeform, Aliança, Atento, Sicoob, Grupo Águia Branca, Grupo Tristão, BRK e Rede Gazeta. As empresas viram “madrinhas” dos municípios, ajudando com o que as prefeituras solicitam para a logística e armazenamento dos imunizantes.

O Sicoob ES é um dos participantes da campanha no Espírito Santo. O sistema de cooperativas amadrinhou cinco municípios capixabas: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte e Mucurici. Cada prefeitura recebeu uma câmara fria de conservação para vacinas e três caixas térmicas, um investimento de R$ 50 mil. “Acreditamos nesta parceria e no sucesso da iniciativa e esperamos que contribua de forma efetiva para a vitória no combate ao Covid-19”, afirmou Bento Venturim, diretor-presidente do Sicoob ES.

O presidente do Grupo Águia Branca, outro que doou recursos para as cidades capixabas, Renan Chieppe, acredita que a única saída da pandemia é a união de forças para acelerar a vacinação contra a Covid-19 e salvar vidas. “Este é o propósito do Unidos pela Vacina e é uma honra participar da campanha. A resposta da vacinação está sendo muito boa e não podíamos ficar de fora desse movimento tão nobre”, ponderou.

São Domingos do Norte foi o escolhido para receber o apoio da Engeform. A empresa entregou uma câmara fria, seis câmaras de conservação e notebook para equipar as cidades para a vacinação dos moradores. “Equipando o time de saúde, a população terá mais condições de ser imunizada. Isso é algo extremamente representativo para nós, afinal saúde e segurança são valores da nossa empresa", afirma Eduardo Araújo, diretor de Negócios da Engeform.

Também participante da iniciativa, a Atento amadrinhou cinco cidades no Estado: Águia Branca, Mantenópolis, Muqui, Presidente Kennedy e Ponto Belo. Cada um irá receber uma câmara fria e três caixas térmicas. Ana Marcia Lopes, vice-presidente de Recursos Humanos da Atento, destacou que o propósito da empresa foi de proporcionar qualidade e segurança na imunização. “Estamos muito satisfeitos em fazer parte deste grupo e se somar a outras empresas que estejam colaborando para que a população possa se vacinar o mais rápido possível, com qualidade e com segurança”, disse.

A head de Recursos Humanos da Maersk, controladora do grupo Aliança, Luciana Pavam Ezequiel, reconhece a importância da empresa do setor logístico em oferecer soluções de ponta-a-ponta. “Esta ação alinhou-se perfeitamente com o proposito da Aliança em contribuir com o desenvolvimento do país, reforçando o nosso compromisso com a sociedade brasileira”, avaliou.