Variante Delta está em 70% das amostras do ES analisadas pela Fiocruz

Variante Delta está em 70 por cento das amostras do ES analisadas pela Fiocruz
Uma das variantes predominantes no Espírito Santo, a Delta foi identificada em 70% das 133 amostras do Estado analisadas recentemente pela Fiocruz. O instituto é responsável pelo sequenciamento genômico para classificação das cepas do Sars-Cov-2 (coronavírus) que circulam no país.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, chamou a atenção para o resultado em coletiva na tarde desta segunda-feira (20), indicando que os dados referem-se às amostras colhidas em julho e agosto. "Representam um marcador importante para expressar um aumento da variante Delta entre as amostras enviadas pelo Lacen (Laboratório Central do Espírito Santo) à Fiocruz", pontuou.
Nésio Fernandes esclareceu, no entanto, que os 70% não representam todos os casos de infecção no Estado, mas sim os que foram avaliados pelo instituto, uma vez que não são todas as amostras de pacientes infectados que são remetidas à Fiocruz.
O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou que, pelo menos no momento, esse índice não equivale ao percentual de predominância da cepa no Espírito Santo, mas indica um crescimento importante da Delta em território capixaba. Reblin falou também que ainda há outras 550 amostras na Fiocruz para sequenciamento genômico.
A partir de outubro, a análise, contudo, passará a ser feita pelo próprio Lacen. A aquisição de equipamento próprio para essa atividade permitirá, entre outros benefícios, um resultado mais rápido, de uma semana, sobre a cepa identificada em todo teste feito. Ou seja, haverá uma análise mais precisa sobre as variantes em circulação no Espírito Santo.
A Delta é considerada mais contagiosa e com maior potencial agressivo em pessoas vacinadas com apenas uma dose, idosas e com baixa imunidade. No Estado, a Gama - conhecida também como P1 - é outra cepa com predominância.