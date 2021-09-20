Variante Delta está em 70% das amostras do ES analisadas pela Fiocruz

Lacen passará a fazer sequenciamento genômico das amostras de pacientes infectados pela Covid-19 Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Variante Delta está em 70 por cento das amostras do ES analisadas pela Fiocruz

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, chamou a atenção para o resultado em coletiva na tarde desta segunda-feira (20), indicando que os dados referem-se às amostras colhidas em julho e agosto. "Representam um marcador importante para expressar um aumento da variante Delta entre as amostras enviadas pelo Lacen (Laboratório Central do Espírito Santo) à Fiocruz", pontuou.

Nésio Fernandes esclareceu, no entanto, que os 70% não representam todos os casos de infecção no Estado, mas sim os que foram avaliados pelo instituto, uma vez que não são todas as amostras de pacientes infectados que são remetidas à Fiocruz.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou que, pelo menos no momento, esse índice não equivale ao percentual de predominância da cepa no Espírito Santo , mas indica um crescimento importante da Delta em território capixaba. Reblin falou também que ainda há outras 550 amostras na Fiocruz para sequenciamento genômico.