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Dados da pandemia

Coronavírus: ES registra 12.448 mortes e 577.104 casos confirmados

Em 24 horas, Estado registrou 18 óbitos e 634 novas infecções pela Covid-19, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde desta segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2021 às 17:19

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 17:19

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
ES tem 12.448 mortes pelo novo coronavírus Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou ao total de 12.448 mortes e 577.104 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 18 novos óbitos e 634 infecções, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (20) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.504. Na sequência, aparece Vila Velha (72.049), seguida por Vitória (63.110) e Cariacica (43.585). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.590), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.902 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.162. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.580 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 552.826, com um acréscimo de 948 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.817.003 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.510.908 também já receberam a segunda aplicação. Já 114.064 tomaram a dose única da Janssen. De acordo com a secretaria, 25.428 pessoas receberam a dose de reforço, destinada aos idosos com 60 anos ou mais que concluíram o ciclo vacinal há pelo menos cinco meses.

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