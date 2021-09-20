Coronavírus: ES registra 12.448 mortes e 577.104 casos confirmados

ES tem 12.448 mortes pelo novo coronavírus Crédito: Pixabay

12.448 mortes e 577.104 casos confirmados do Espírito Santo chegou ao total dedo novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 18 novos óbitos e 634 infecções, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (20) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.504. Na sequência, aparece Vila Velha (72.049), seguida por Vitória (63.110) e Cariacica (43.585). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.590), que fica no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.902 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.162. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.580 contaminações.

Até esta segunda-feira, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 552.826, com um acréscimo de 948 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES