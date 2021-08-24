Entenda como a variante Delta age e quais sintomas ela causa

CUIDADOS

A Delta, uma das variantes do Sars-CoV-2, foi detectada pela primeira na Índia, em outubro de 2020, no estado de Maharashtra. A nova cepa, pertencente à linhagem B.1.617.2, apresenta mutações genéticas múltiplas que a tornam mais transmissível, e, desde então, já foi identificada em mais de 130 países, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Segundo a professora doutora em Epidemiologia Ethel Maciel, a variante Delta é mais transmissível que todas as outras cepas já identificadas no Espírito Santo. “Quando uma pessoa está contaminada pelo Sars-Cov-2, ela transmite para uma ou duas pessoas. Com a variante Gama, que foi descoberta em Manaus, a transmissão ocorre em até quatro pessoas. A Delta, no entanto, tem a maior transmissibilidade: um infectado pode contaminar entre cinco e oito pessoas, por isso é tão preocupante”.

Segundo o professor Daniel Gomes, doutor em Imunologia, estudos mostram que pacientes infectados disponibilizam mais vírus no ambiente. “Dessa forma, temos pessoas com mais carga viral, expelindo o vírus, e tornando os locais onde elas estão com maior potencial de transmissão. A Delta precisa de pouquíssimo contato para infectar alguém, e por isso é tão transmissível. O fato dela ter maior carga viral vem contribuir para a sua alta transmissibilidade”, explica.

Um estudo inicial do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC) já indicou que a variante Delta tende a provocar casos mais graves entre não vacinados, se comparada a outras variantes e à cepa original. Além disso, o professor Daniel Gomes também salienta que as mutações sofridas pela cepa indiana garantem maior resistência ao sistema imunológico. “A Delta também tem grande capacidade de manifestar a doença de forma mais grave em indivíduos vacinados com apenas uma dose. As pessoas do grupo de risco da Covid-19 também são mais suscetíveis a desenvolver um quadro mais grave da doença, caso não estejam com o esquema vacinal completo”, salienta.

De acordo com o infectologista Lauro Ferreira Pinto, os principais sinais e sintomas são febre, dor de cabeça, coriza e dor de garganta. Com a variante delta, os casos têm menor ocorrência de tosse e perda de paladar e olfato." Esse quadro pode ser confundido com um resfriado comum, o que acaba levando muitas pessoas a não procurar atendimento e à possibilidade de contaminar outras sem saber que estão com covid. É importante fazer os testes de detecção para estabelecer o diagnóstico correto", pontua o médico.

As vacinas são capazes de abrandar a força dessa nova variante, no mínimo parcialmente. Todas elas conseguem evitar o aumento do número de casos graves, frisando a necessidade de aplicação da segunda dose —com exceção da vacina da Janssen, que é dose única. Segundo a epidemiologista Ethel Maciel, as pessoas que já receberam o esquema completo de vacinação e venham a ser contaminadas pelo vírus, tem maior chances de ter sintomas mais leves. “Por isso é fundamental acelerar o ritmo de vacinação em todo o país”, salienta.