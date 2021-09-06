Delta e Gama: variantes da Covid têm acelerado ritmo de contágio no ES

O vírus sars-cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik

O temor, com a maior velocidade de transmissão e a disseminação das variantes, é que mais cidades capixabas deixem o risco baixo e voltem a ter restrições a atividades econômicas e sociais. Até o momento, a maioria dos municípios ainda está numa situação confortável — são 75 em risco baixo e três no moderado a partir de segunda-feira (6) —, porém, o sinal de alerta está ligado.

Ambas as variantes são preocupantes e têm diferentes características: a Gama pode induzir mais internações e mortes na população jovem. Já a Delta é considerada pela comunidade médica e científica mais contagiosa e com maior potencial agressivo em pessoas vacinadas com apenas uma dose da vacina ou que são idosas ou apresentam problema de imunidade.

O alerta foi feito pelo governador Renato Casagrande nesta sexta-feira (4) na entrevista coletiva em que foi apresentado o novo mapa de risco e anunciada a compra de 500 mil doses de vacina . Segundo ele, o ritmo de contágio no Estado está acelerando, o que é preocupante.

taxa de transmissão (RT) do coronavírus está em 1,3 no Espírito Santo — o que significa que cada dez infectados pelo vírus contaminam, em média, outros 13 indivíduos. O ideal é que o RT se mantenha sempre abaixo de 1, o que representaria que o ritmo de contágio está desacelerando. Quando o número está acima desse índice significa que a transmissão está aumentando.

Casagrande destacou que, diante desse cenário, não é possível falar em ausência de risco e ainda são necessários cuidados.

"É bom que a gente fique atento, continue usando máscara, evitando aglomerações e mantendo todas as cautelas necessárias. Hoje nós temos uma situação mais controlada, mas que inspira cuidados porque não conseguimos vislumbrar um cenário de ausência de risco" Renato Casagrande - Governador do ES

Além da taxa de transmissão ter aumentado, o governador também apontou que a taxa de positividade entre o total de testes realizados passou de 11% para 18% no intervalo de apenas uma semana. Além disso, o número de casos ativos da Covid-19 nos últimos 28 dias apresentou um pequeno aumento.

Anteriormente, alertas parecidos já haviam sido feitos pela Sesa. No final de julho, a expectativa era de que o Estado conseguisse terminar o mês de agosto com 150 leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19. O número, no entanto, se manteve acima de 200.

Em pronunciamento no início desta semana, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o Espírito Santo vive um momento de "alerta epidemiológico" com aumento da demanda de pacientes com Covid-19. Considerando casos graves e moderados, agosto terminou com 381 internados na rede pública capixaba.

“Neste momento, reconhecemos o predomínio absoluto de duas variantes circulando: a Gama, também conhecida como P1, e a Delta, conhecida como variante indiana. Ambas têm características de preocupação. No entanto, a população capixaba precisa compreender que, independentemente das variantes, trata-se da mesma doença”, disse o secretário na ocasião.

"A variante Gama tem o poder de evoluir a população jovem não idosa a uma probabilidade maior de internação em leitos de UTI e a óbitos do que as variantes originárias. Já a Delta tem uma transmissibilidade muito maior" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do ES, em pronunciamento no dia 31/08

Uma preocupação extra nesse cenário é a proximidade com o Rio de Janeiro, que vive um surto de casos e mortes em função da ampla circulação da Delta. A variante domina 86% dos casos analisados no Estado, tendo uma rápida transmissibilidade, como mostrou o G1

A Gama, descoberta em Manaus (AM), foi anunciada no Brasil em janeiro deste ano. A cepa foi uma das responsáveis pelo colapso da saúde em Manaus e é uma das responsáveis pela maioria dos casos de Covid-19 no Brasil. Já foi detectada em 56 países. Ainda não há consenso sobre essa variante ser mais letal que as demais, mas ela é mais perigosa para a população jovem não idosa do que as variantes originárias.

Já a Delta, detectada em outubro de 2020 na Índia, tem características que indicam ser a cepa mais transmissível até agora. Já foi encontrada em 74 países. Na Índia, os pesquisadores investigam se ela é responsável pela perda de audição e gangrena dos pacientes diagnosticados com a Covid-19.

Mais rápida em se espalhar, a Delta tem uma forma de agir diferente da cepa original principalmente por conta dos sintomas, que se parecem mais com de uma gripe comum, embora a doença seja tão perigosa quanto à Covid-19 tradicional.