AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Variante delta é responsável por 100% dos novos casos em Portugal
Pandemia de coronavírus

Variante delta é responsável por 100% dos novos casos em Portugal

A disseminação da delta começou na região da grande Lisboa, mas rapidamente se espalhou por todo o país. Portugal identificou os primeiros casos desta cepa em abril

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 15:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 ago 2021 às 15:37
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Portugal faz monitoramento período da pandemia de coronavírus Crédito: Pixabay
Pela segunda semana consecutiva, a variante delta do novo coronavírus foi responsável por 100% das novas infecções em todas as regiões de Portugal.
As informações fazem parte do mais recente relatório de diversidade genética do SARS-CoV-2 publicado nesta terça-feira (31) pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, que analisou casos positivos identificados entre 16 e 22 de agosto.
O monitoramento periódico das cepas do coronavírus feito pelas autoridades portuguesas vem mostrando como essa variante, identificada primeiro na Índia, passou a ser dominante no país. Portugal identificou os primeiros casos desta cepa em abril.
A disseminação da delta começou na região da grande Lisboa, mas rapidamente se espalhou por todo o país, sendo também dominante nas regiões autônomas dos Açores e da Madeira.
Duas outras variantes que chegaram a ser motivo de alerta para as autoridades lusas, a beta (identificada primeiro na África do Sul), e a gama (associada a Manaus, no Brasil) não foram identificadas em nenhuma da amostras analisadas nas últimas duas semanas.
A emergência da variante delta provocou um aumento de casos em Portugal e chegou a levar a um retrocesso no processo de reabertura do país, com a reimplementação de algumas medidas restritivas.
A alta cobertura vacinal no país, no entanto, garantiu que o número de óbitos e internações não acompanhasse a alta das infecções.
Com mais de 73% da população completamente imunizada, o país já retomou, e até adiantou o cronograma, do fim das restrições ligadas à pandemia.

LEIA MAIS SOBRE A PANDEMIA

África do Sul detecta nova variante do coronavírus e estuda mutações

Mortes mantêm queda, mas Delta requer cautela, diz Fiocruz

Entenda como a variante Delta age e quais sintomas ela causa

Pesquisadores da Unicamp criam modelo para prever mutações da covid-19

Entenda por que a variante Delta ameaça o ES e o fim da pandemia

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Europa Covid-19 Mundo Pandemia Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Segundo dia do júri do caso Luísa Lopes tem desabafo da mãe e silêncio da acusada
O show que une piadas, diversidade e muito shade vem ao Espírito Santo pela primeira vez
Sucesso entre fãs de Drag Race, Gongada Drag estreia no Espírito Santo; veja detalhes
Imagem de destaque
'Lutei contra o vício em pornografia enquanto me preparava para as Olimpíadas'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados