AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • África do Sul detecta nova variante do coronavírus e estuda mutações
Mutação C.1.2

África do Sul detecta nova variante do coronavírus e estuda mutações

Cientistas ainda não determinaram se a variante é mais contagiosa ou capaz de superar a imunidade fornecida por vacinas ou uma infecção anterior

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 16:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 ago 2021 às 16:29
O novo coronavírus causa da Covid-19
O novo coronavírus causa da Covid-19 Crédito: Freepik
Cientistas da África do Sul detectaram uma nova variante do novo coronavírus com diversas mutações, mas ainda não determinaram se ela é mais contagiosa ou capaz de superar a imunidade fornecida por vacinas ou uma infecção anterior.
A nova variante, conhecida com C.1.2, foi detectada primeiramente em maio e já se disseminou na maioria das províncias sul-africanas e em sete outros países da África, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com pesquisas ainda não submetidas à revisão da comunidade científica.
Ela contém muitas mutações associadas a outras variantes com uma transmissibilidade acentuada e uma sensibilidade reduzida a anticorpos neutralizadores, mas estas ocorrem em uma mistura diferente, e os cientistas ainda não têm certeza de como elas afetam o comportamento do vírus. Testes de laboratório estão em andamento para determinar o quanto a variante é neutralizada por anticorpos.
A África do Sul foi o primeiro país a detectar a variante Beta, uma de somente quatro classificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "variantes de preocupação".
Acredita-se que a Beta se espalha mais facilmente do que a versão original do novo coronavírus que causa a covid-19, e existem indícios de que as vacinas têm menos efeito contra ela, o que leva alguns países a restringirem viagens de e para a África do Sul.
Richard Lessells, especialista em doenças infecciosas e um dos autores da pesquisa sobre a C.1.2, disse que o surgimento da variante mostra que "esta pandemia está longe do fim e que este vírus ainda está explorando maneiras de possivelmente ficar melhor em nos infectar".

Veja Também

Pandemia é a causa da escassez de combustível espacial, afirma SpaceX

Cidades chinesas vão penalizar a quem se recusar a tomar vacina

OMS pede "urgência" em investigações sobre origens do coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo Mutação do Coronavírus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fumaceiro suspende aulas e causa risco em rodovia em Itapemirim
Cortina de fumaça suspende aulas e prejudica trânsito em Itapemirim
Acidente aconteceu no domingo (2), na altura de Jacupemba
Carreta com pedras tomba na BR 101 e deixa motorista ferido em Aracruz
O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini durante Convenção Estadual do PL. Ao seu lado, na mesa, o senador Magno Malta e sua filha Maguinha
A saia justa de Lorenzo Pazolini na convenção do PL

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados