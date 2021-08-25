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"Tolerância zero"

Cidades chinesas vão penalizar a quem se recusar a tomar vacina

A medida se espalha por governos locais, entretanto, não foi detalhada qual será a punição; com 54% da população vacinada, o país vem reforçando medidas de erradicação da doença

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 16:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2021 às 16:45
Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China
Máscaras são utilizadas no combate ao coronavírus na China Crédito: Macau Photo Agency/ Unsplash
Como parte de uma estratégia de tolerância zero, ou eliminação do coronavírus, ao menos 12 cidades chinesas anunciaram que vão punir os residentes que se recusarem a receber a vacina contra a Covid-19 caso ocorram novos surtos da doença nesses territórios. Não foi detalhada, porém, qual será a punição.
As autoridades locais disseram apenas que "responsabilizariam" os não vacinados que fossem responsáveis por espalhar a doença -estão excluídos aqueles que não tomaram o imunizante por indicação médica.
Na última semana, medida semelhante foi anunciada em cidades da província central de Hubei, onde os hesitantes entre 12 e 17 anos ou com mais de 18 podem ser impedidos de trabalhar e entrar em hospitais e estações de trem.
Com 54% da população vacinada, de acordo com os dados mais recentes, o país asiático vem reforçando medidas de erradicação da doença e adotando abordagens mais rigorosas. O principal temor é a variante delta, que motivou novo surto em julho, mesmo após uma trajetória exitosa no combate ao vírus.
Nesta segunda-feira (23), a China não registrou novos casos de Covid transmitidos localmente pela primeira vez desde o último mês, segundo informou a Comissão Nacional de Saúde. As autoridades projetam que a porcentagem de imunizados precisa chegar a 80% para que o país alcance a imunidade coletiva.
O anúncio das possíveis punições não foi bem recebido por parte dos chineses. Na plataforma Weibo, similar ao Twitter, alguns expressaram indignação com a política, que iria contra as liberdades individuais.
As determinações dos governos locais parecem ainda não ter encontrado eco a âmbito nacional, já que o regime liderado por Xi Jinping não anunciou punição semelhante para todo o país. Ao Global Times, de Pequim, ligado ao Partido Comunista Chinês, um professor de política pública da Universidade Tsinghua criticou a medida.
Xue Lan disse que as determinações locais não significam que o país mudou sua política de vacinação, hoje voluntária, para obrigatória. "A pressão sob os governos locais não é justificativa para forçar as pessoas a receberem a vacina", declarou. "Eles devem encontrar melhores maneiras, como fornecer dados concretos e boas histórias, para dizer às pessoas por que a inoculação é importante."
Um leque de outras medidas também tem sido posto em prática por diferentes províncias chinesas na tentativa de erradicar a doença. Visitas de porta em porta e veículos de vacinação móvel fazem parte da estratégia.
Funcionários públicos têm organizado o transporte de idosos que vivem em regiões rurais e montanhosas até postos de vacinação que ficam a mais de 10 quilômetros de distância, como já foi feito na vila de Changfeng, na província de Sichuan.
Alguns locais de vacinação também prolongaram o horário de trabalho até às 22h, para atrair mais cidadãos, e cidades como Taishan providenciaram veículos de vacinação móvel para os locais mais distantes e de difícil acesso.
Ainda que a pandemia e o consequente fechamento das fronteiras não tenham impedido o crescimento do PIB chinês em 2020, alavancar as atividades econômicas está entre os motivos para a política de tolerância zero.
O país reabriu nesta quarta um dos principais portos de transporte de mercadorias do mundo, o de Ningbo-Zhushan, parcialmente paralisado devido a um surto de Covid entre os funcionários. O terminal estará operando normalmente a partir de 1º de setembro, segundo informações da televisão estatal CCTV. Somente em 2020, 1,2 bilhão de toneladas de mercadorias passaram por ele.

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