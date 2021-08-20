Alemanha retira Brasil e Uruguai da categoria de maior risco de contágio

A Alemanha decidiu retirar Brasil e Uruguai da lista de países sob a categoria de maior risco de contágio por coronavírus, segundo mostra documento oficial do governo alemão. A decisão tomará efeito a partir do próximo domingo (22). Com a retirada dos países sul-americanos da classificação de "áreas com variantes de preocupação", nenhuma nação integrará a lista de países que apresentam maior risco segundo o governo da Alemanha. O Brasil passará para a classificação de "alto risco", a segunda mais alta, enquanto o Uruguai não receberá nova classificação.