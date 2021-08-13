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Tóquio 2020

Após fim da Olimpíada, Japão tenta acelerar vacinação contra Covid-19

Segundo a Associated Press, com cerca de 36% da população japonesa totalmente imunizada, o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, está apostando nas vacinas para conter a disseminação do vírus

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:41
O Japão iniciou nesta quarta-feira, 17, a vacinação de 40 mil profissionais da saúde contra a Covid- 19, a cinco meses da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados por um ano.
Vacinação de profissionais da saúde contra a Covid-19 no Tokyo Medical Center, em Tóquio.  Crédito: JAPÃO/VACINA/COVID - INTERNACIONAL
Mesmo com o fim da Olimpíada de Tóquio, o Japão - que permanece na temporada de férias - tem encarado um aumento progressivo no número diário de casos da covid-19. De acordo com a Associated Press, com cerca de 36% da população japonesa totalmente imunizada, o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, está apostando nas vacinas para conter a disseminação do vírus.
No entanto, em meio ao avanço da variante Delta no país, muitas pessoas estão ignorando os apelos das autoridades para evitar viagens e ficar longe de bares e restaurantes, o que tem obrigado o governo a pensar maneiras de acelerar a vacinação no País.
Os casos diários de coronavírus no Japão ultrapassam 10 mil por mais de uma semana, e o total dobrou nos últimos quatro meses, ultrapassando 1 milhão.
O número de casos diários de Tóquio triplicou durante a Olimpíada.
Na sexta-feira, Tóquio relatou 5.773 novos casos, superando o recorde anterior de 5.042 estabelecido na semana passada.

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