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SARS-CoV-2

OMS pede que países "despolitizem" estudos sobre origens do coronavírus

Segundo a instituição, a prioridade no momento é continuar com as pesquisas conduzidas pela missão de especialistas enviada à China no início deste ano

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 ago 2021 às 16:26
O novo coronavírus causa da Covid-19
O novo coronavírus causa da Covid-19 Crédito: Freepik
A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um comunicado, nesta quinta-feira (12), em que insta a comunidade internacional a trabalhar para intensificar os estudos sobre as origens do coronavírus e pede que os países "despolitizem" o caso.
Segundo a instituição, a prioridade no momento é continuar com as pesquisas conduzidas pela missão de especialistas enviada à China no início deste ano. A Organização pediu que os governos garantam o compartilhamento de informações, a fim de acelerar os trabalhos.
"A OMS reitera que a busca pelas origens do SARS-CoV-2 não é e não deve ser um exercício de atribuição de culpa, acusação ou pontuação política", destacou.
A entidade com sede em Genebra lembrou que a primeira fase dos testes concluiu que há "evidências insuficientes" para descartar qualquer uma das hipóteses, inclusive a de que o vírus tenha surgido de um acidente de laboratório.
"A OMS está empenhada em seguir a ciência e pedimos a todos os governos que coloquem as diferenças de lado e trabalhem juntos para fornecer todos os dados e acesso necessários para que a próxima série de estudos possa ser iniciada o mais rápido possível", concluiu.

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