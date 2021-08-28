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Estados Unidos

Pandemia é a causa da escassez de combustível espacial, afirma SpaceX

Segundo Gwynne Shotwell, futuros lançamentos da SpaceX podem estar comprometidos, já que a base do combustível dos foguetes é o oxigênio líquido, que tem tido alta demanda no mercado

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 18:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 ago 2021 às 18:57
O foguete Falcon 9 e a cápsula espacial Crew Dragon decolaram no sábado (30/5) em direção à Estação Espacial Internacional. O lançamento é uma parceria entre a Nasa e a SpaceX
Pandemia é a causa da escassez de combustível espacial, segundo SpaceX Crédito: NASA/Joel Kowsky
Casos graves que exigem ventiladores e respiradores pulmonares em decorrência de covid-19 podem ser os responsáveis pela escassez de combustível para foguetes espaciais nos Estados Unidos. A afirmação foi feita pela presidente da SpaceX, a americana Gwynne Shotwell, durante o 36º Simpósio Espacial, realizado na quarta-feira (25) em Colorado, nos Estados Unidos.
Segundo a executiva, futuros lançamentos da SpaceX - companhia fundada pelo bilionário Elon Musk - podem estar comprometidos, já que a base do combustível dos foguetes é o oxigênio líquido, que tem tido alta demanda no mercado.
Hospitais usam o oxigênio líquido em ventiladores artificiais e aparelhos de respiração mecânica - ambos considerados essenciais para o tratamento de casos moderados e graves de covid-19. Com o aumento do número de casos, o ritmo de produção industrial não tem conseguido acompanhar a demanda.
“Certamente vamos garantir que os hospitais tenham o oxigênio líquido de que precisam, mas quem tiver [a substância] para compartilhar, mande-me um email”, brincou Shotwell.
A presidente da SpaceX não especificou quais lançamentos foram adiados pela falta do combustível, mas a empresa informou em comunicado que satélites de internet Starlink - projeto que reúne uma rede privada de satélites de baixo custo que ampliam as redes de comunicação em todo o mundo - não foram mais lançados desde 30 de junho.
Os motores da SpaceX, em especial o modelo mais avançado, o Raptor, são todos movidos a combustão por oxigênio líquido.

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