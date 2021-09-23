Covid-19: ES vai receber remessa com mais de 73 mil doses de vacinas

Uma nova remessa com 73.710 vacinas contra a Covid-19 chegará ao Espírito Santo nesta sexta-feira (24). A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em seu perfil no Twitter, sem especificar de qual fabricante é o lote de imunizantes. No final da tarde desta quinta-feira (23), o chefe do Executivo estadual voltou a publicar em rede social sobre a chegada de vacinas, anunciando que outras 14.750 doses chegarão também nesta sexta.
O governador informou também que as vacinas serão disponibilizadas para primeira e segunda dose, além da dose de reforço, que está sendo aplicada em idosos. "Faça seu agendamento. Vacinas salvam vidas", disse o governador na postagem.
De acordo com o Painel Vacinação, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 4.535.074 doses já foram aplicadas no Espírito Santo. Destas, 2.839.542 foram destinadas à primeira dose e 1.543.261 à segunda dose. Além disso, 114.070 pessoas receberam a vacina da Janssen, de dose única, e 38.201 doses de reforço foram aplicadas no Estado.
Atualização
23/09/2021 - 6:24
Após a publicação desta matéria, que trazia apenas a informação sobre a chegada de 73.710 doses de vacinas contra a Covid-19 ao Estado nesta sexta-feira (24), o governador Renato Casagrande fez uma nova postagem em seu Twitter divulgando a chegada de mais uma remessa de imunizantes. O texto foi atualizado.