Covid-19: Vila Velha abre 7 mil vagas para vacinação de adolescentes

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir 7 mil vagas para vacinação de adolescentes

Novo público disponível para agendamento de vacina! ?️? Agora é a vez dos adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. ?? Hoje, às 15h, teremos 7000 vagas disponíveis em nosso site. Fique atento! https://t.co/nRZXgoyINF pic.twitter.com/obKpHjsey3

A prefeitura comunicou também que 563.274 mil cidadãos já foram vacinados com, ao menos, a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Isso representa cerca de 98% da população de Vila Velha.