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Agendamento

Covid-19: Vila Velha abre 7 mil vagas para vacinação de adolescentes

Vagas serão disponibilizadas no site oficial da prefeitura a partir das 15h desta quinta-feira (23); também haverá agendamento para segunda dose da vacina
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 set 2021 às 12:06

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 12:06

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir 7 mil vagas para vacinação de adolescentes
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir 7 mil vagas para vacinação de adolescentes Crédito: Divulgação/PMVV
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir agendamento para vacinação contra a Covid-19 a partir das 15h desta quinta-feira (23). Ao todo, serão disponibilizadas 13 mil vagas para primeira e segunda dose, sendo que sete mil vagas serão destinadas exclusivamente aos adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades.
Os adolescentes deverão apresentar, no ato da vacinação, documento pessoal, podendo ser a carteira de identidade ou a certidão de nascimento junto com o CPF ou o Cartão Nacional do Sistema Único de Saúde (CNS). O agendamento poderá ser feito através do site da Prefeitura de Vila Velha.
As outras seis mil vagas disponibilizadas nesta quinta-feira serão destinadas às pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca há, pelo menos, 70 dias. A aplicação das doses acontecerá entre este sábado (25) e domingo (26), de acordo com a Prefeitura de Vila Velha.
A prefeitura comunicou também que 563.274 mil cidadãos já foram vacinados com, ao menos, a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Isso representa cerca de 98% da população de Vila Velha.

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