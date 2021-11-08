Bairro Cobilândia

Ladrão atira contra ele mesmo durante tentativa de assalto em Vila Velha

O caso aconteceu neste domingo (7) em uma casa que fica em cima de uma loja de produtos náuticos na Avenida Carlos Lindenberg
Daniel Pasti

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 09:15

Na fuga, criminoso tentou pular do segundo andar da casa que fica em Vila Velha e acabou quebrando a perna Crédito: Fabrício Christi
Um criminoso atirou duas vezes contra ele mesmo durante uma tentativa de assalto a uma casa no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na tarde deste domingo (7). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o ladrão foi atingido na perna e de raspão no peito por tiros de uma espingarda calibre 12, que pertence ao morador da casa e que tentou impedir a ação do criminoso.
Conforme o registro junto à PM, a casa fica em cima de uma loja de produtos náuticos na Avenida Carlos Lindenberg. Quem percebeu a presença do ladrão na residência foi o filho do dono da loja, que viu pelas câmeras de segurança que alguém havia entrado no segundo andar.
Ele alertou o pai, que pegou a espingarda e desceu do quarto andar da casa até o segundo, para tentar impedir a ação do criminoso. O ladrão e o empresário acabaram entrando em luta corporal e o criminoso conseguiu pegar a arma. Ele tentou atirar, porém acabou acertando a si mesmo duas vezes.
O criminoso tentou fugir logo depois, pulando do segundo andar da casa e, segundo narrou a polícia, acabou quebrando uma perna. Ele foi encontrado pela Polícia Militar - que havia sido acionada pela família que mora na casa - deitado em uma calçada. Ainda segundo registro no boletim, o homem teria confessado o crime. O suspeito foi detido e levado para receber atendimento médico.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

