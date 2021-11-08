Ladrão atira contra ele mesmo durante tentativa de assalto em Vila Velha

Um criminoso atirou duas vezes contra ele mesmo durante uma tentativa de assalto a uma casa no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na tarde deste domingo (7). De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o ladrão foi atingido na perna e de raspão no peito por tiros de uma espingarda calibre 12, que pertence ao morador da casa e que tentou impedir a ação do criminoso.
Conforme o registro junto à PM, a casa fica em cima de uma loja de produtos náuticos na Avenida Carlos Lindenberg. Quem percebeu a presença do ladrão na residência foi o filho do dono da loja, que viu pelas câmeras de segurança que alguém havia entrado no segundo andar.
Ele alertou o pai, que pegou a espingarda e desceu do quarto andar da casa até o segundo, para tentar impedir a ação do criminoso. O ladrão e o empresário acabaram entrando em luta corporal e o criminoso conseguiu pegar a arma. Ele tentou atirar, porém acabou acertando a si mesmo duas vezes.
O criminoso tentou fugir logo depois, pulando do segundo andar da casa e, segundo narrou a polícia, acabou quebrando uma perna. Ele foi encontrado pela Polícia Militar - que havia sido acionada pela família que mora na casa - deitado em uma calçada. Ainda segundo registro no boletim, o homem teria confessado o crime. O suspeito foi detido e levado para receber atendimento médico.
