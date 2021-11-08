Escola do ES que une tradição e inovação chega a Vila Velha

Localizada no Morro do Moreno, na Praia da Costa, a escola terá capacidade para receber 600 alunos e deve gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

Com conceitos sustentáveis e uma proposta de ensino completa e diferenciada, o Centro Educacional Primeiro Mundo amplia as suas atividades e chega ao município de Vila Velha. A unidade canela verde começa a funcionar já a partir do início do próximo ano.

Localizada no Morro do Moreno, na Praia da Costa, a escola terá capacidade para receber 600 alunos e deve gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos. As matrículas já estão abertas para as séries do maternal à 1ª série do ensino médio, em regime integral e semi-integral.

Há 30 anos no mercado de educação, a escola conta com certificações internacionais, metodologias que oportunizam o protagonismo dos estudantes, além de investir na relação de proximidade com as famílias.

“Tradição e renovação caracterizam nossa ação educativa, focada em desenvolver habilidades profissionais e humanas, capacitando os alunos para a era do conhecimento e tecnologia e, sobretudo, formando pessoas comprometidas a fazer do mundo um lugar melhor”, afirma o diretor-geral do Centro Educacional Primeiro Mundo, Eduardo Cardoso.

De acordo com o diretor-geral Eduardo Cardoso, no Centro Educacional Primeiro Mundo os alunos são incentivados a pensar grande e a topar desafios. Crédito: Primeiro Mundo/Divulgação

O método moderno de aprendizado foi fundamental para a escolha de Ricardo Gomes, pai de Rafaela Gomes, aluna do 1º ano do ensino fundamental anos iniciais. “A proposta pedagógica inovadora, alinhada às metodologias aplicadas em países de primeiro mundo, me levou a decidir pela escola. Outro ponto relevante é o espaço físico amplo e cercado pela natureza”, salienta ele, que matriculou a filha na nova unidade, em Vila Velha.

Já as características exclusivas e diferenciadas do centro educacional foram os motivos que fizeram Clayre Braz, mãe de Antônia, optar pela escola. “Ouvi falar bem do Centro Educacional Primeiro Mundo desde que mudei para o Espírito Santo, no início de 2020. Apostei no colégio por ele conseguir unir tradição e modernidade. Já agendei uma visita à unidade”, explica Clayre, que matriculou a filha no 1º ano do ensino fundamental anos iniciais.

BENEFÍCIOS PARA A REGIÃO

Para o diretor da Associação de Moradores da Praia da Costa, Henrique Born, a chegada do Primeiro Mundo ao município contribui para a melhoria dos serviços prestados na área de educação. “Teremos uma opção de ensino de alto nível, com metodologia ainda inédita em Vila Velha. As crianças e os adolescentes terão a oportunidade de usufruir desse benefício sem precisar atravessar a ponte para isso”, destaca.

A crescente demanda de famílias que residem em Vila Velha unida ao anseio da instituição foi uma das razões para a expansão das atividades para o município.

A parceria com a Inspira Rede de Educadores, que abrange cerca de 80 escolas em todo o país, incluindo o Centro Educacional Primeiro Mundo, viabilizou o desenvolvimento do projeto, que levou em conta as particularidades da área. A obra está prevista no atual Plano Diretor da Prefeitura (PDM) de Vila Velha, assegurando a política de expansão urbana, e conta com todas as licenças ambientais e aprovações necessárias junto aos órgãos reguladores.

Esse cuidado com o meio ambiente é uma das premissas da instituição, valor que é compartilhado com os alunos. Inclusive, o conceito de sustentabilidade e respeito à natureza, já vivenciado em Vitória, vai orientar as atividades na unidade de Vila Velha, que fica no Morro do Moreno.

TRADIÇÃO E QUALIDADE

Inaugurado em 1991, o Centro Educacional Primeiro Mundo foi fundado pelo empresário Rômulo Rodrigues e sua esposa, Edir Cardoso. Desde o início de suas atividades, mantém uma filosofia educacional fiel aos princípios de sua fundação e um projeto pedagógico atualizado, moderno e capaz de atender às demandas do século XXI – era do conhecimento, da tecnologia, dos desafios de emancipação humana e da sustentabilidade planetária.

Além disso, a escola oferece o duplo diploma de ensino médio, brasileiro e americano, por meio de um programa de High School, que abre portas para o acesso dos alunos a mais de 4 mil universidades americanas. Esse programa é realizado em parceria com a Genium, que escolheu o Primeiro Mundo como parceiro, considerando a proficiência dos estudantes na Língua Inglesa.

“No Centro Educacional Primeiro Mundo todos são incentivados a pensar grande, ou seja, topar desafios, acreditar no ser humano e na capacitação da equipe para que os alunos sejam estimulados a chegar aonde quiserem, inclusive em universidades no exterior”, salienta o diretor-geral Eduardo Cardoso.

OUTROS DIFERENCIAIS

Academia para alunos Busca otimizar o tempo de permanência do aluno na escola e torná-lo protagonista de sua própria aprendizagem. O ensino integral melhora o rendimento escolar e amplia a formação do aluno. A disciplina Tecnologias lança mão de uma gama de elementos digitais para encorajar o aluno a ser não um usuário passivo da tecnologia, mas um ser consciente e agente de mudanças. As atividades de Robótica Educacional e o Espaço Maker estimulam habilidades relacionadas à solução de problemas, lógica, criatividade, entre outras. Projetado para adolescentes, o Studio Primeiro Mundo Fitness oferece bem-estar e saúde com aparelhos específicos para adolescentes.

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