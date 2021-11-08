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Em Victor Hugo

Caminhão tomba na BR 262, em Marechal Floriano

Acidente aconteceu na altura do quilômetro 75. Segundo a PRF, o motorista não ficou ferido e o trânsito flui normalmente, sem interdição no trecho
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 nov 2021 às 14:38

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:38

Caminhão tombou na BR 262, em Vitor Hugo
Caminhão tombou na BR 262, na região de Victor Hugo, em Marechal Floriano Crédito: Leitor | A Gazeta
Um caminhão tombou na altura do quilômetro 75 da BR 262, na região de Vitor Hugo, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado. O acidente aconteceu por volta das 10h50 e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há interdição no trecho.
A PRF informou que o motorista do caminhão não ficou ferido. Equipes da polícia estão no local para fazer a sinalização na rodovia, mas, de acordo com a corporação, o veículo tombou no acostamento e ocupa apenas parte da pista. Por isso, não houve necessidade de intervenções no trânsito.

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