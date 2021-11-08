Caminhão tomba na BR 262, em Marechal Floriano

Um caminhão tombou na altura do quilômetro 75 da BR 262, na região de Vitor Hugo, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado. O acidente aconteceu por volta das 10h50 e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há interdição no trecho.
A PRF informou que o motorista do caminhão não ficou ferido. Equipes da polícia estão no local para fazer a sinalização na rodovia, mas, de acordo com a corporação, o veículo tombou no acostamento e ocupa apenas parte da pista. Por isso, não houve necessidade de intervenções no trânsito.