Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 166

Vídeo: caminhão perde o freio e tomba em acidente em Castelo

Veículo que tombou na rodovia, que liga Venda Nova do Imigrante a Castelo, estava carregado com pneus. O motorista do caminhão não se feriu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 nov 2021 às 18:43

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 18:43

Um caminhão, carregado com pneus, perdeu o freio e tombou às margens da ES 166, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (4). A rodovia onde ocorreu o acidente liga o município a Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo não ficou ferido.
O acidente aconteceu na localidade de Mangueira, quando o motorista descia a serra, no sentido Castelo. Servidores que trabalhavam na rodovia a serviço do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) ajudaram no socorro ao condutor do caminhão.
Caminhoneiro perde o freio de caminhão e bate em Castelo
Caminhoneiro perde o freio de caminhão e bate em Castelo Crédito: Telespectador| TV Gazeta Gazeta
Segundo a Polícia Militar, o trânsito ficou em meia pista até a retirada da carga da pista e, por volta das 16h30, a via foi totalmente liberada.

Veja Também

Placa com erro de grafia chama atenção em São José do Calçado

Preso suspeito de matar pedreiro a tiros e queimar corpo em Cachoeiro

Após queda de barreiras, rodovia no Sul do ES deve ser liberada nesta quinta (4)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados