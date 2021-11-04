Vídeo: caminhão perde o freio e tomba em acidente em Castelo

Um caminhão, carregado com pneus, perdeu o freio e tombou às margens da ES 166, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (4). A rodovia onde ocorreu o acidente liga o município a Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo não ficou ferido.
O acidente aconteceu na localidade de Mangueira, quando o motorista descia a serra, no sentido Castelo. Servidores que trabalhavam na rodovia a serviço do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER) ajudaram no socorro ao condutor do caminhão.
Segundo a Polícia Militar, o trânsito ficou em meia pista até a retirada da carga da pista e, por volta das 16h30, a via foi totalmente liberada.