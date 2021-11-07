Adolescente fica gravemente ferido após acidente em São José do Calçado

O acidente aconteceu por volta das 16h na Rodovia ES 484. O motorista do Fiat Uno, de 28 anos, contou para a Polícia Militar que seguia sentido ao distrito de Arituba quando a motocicleta teria surgido na curva, na contramão de direção, batendo de frente com seu carro. Informou, ainda, que tentou desviar da moto, mas que ela estava tão rápida que não conseguiu.