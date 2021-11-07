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16 anos

Adolescente fica gravemente ferido após acidente em São José do Calçado

A vítima, que não tem idade para conduzir veículos, estava pilotando a motocicleta. O motorista do carro contou que não conseguiu evitar a batida
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

07 nov 2021 às 11:36

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 11:36

Acidente em São José do Calçado
O motorista disse que não conseguiu evitar a batida Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta Honda Pop e um Fiat Uno na tarde deste sábado(06), em São José do Calçado, na Região do Caparaó. A vítima, que não tem idade para conduzir veículos, estava pilotando a motocicleta. O motorista do carro contou que não conseguiu evitar a batida.
O acidente aconteceu  por volta das 16h na Rodovia ES 484. O motorista do Fiat Uno, de 28 anos, contou para a Polícia Militar que seguia sentido ao distrito de Arituba quando a motocicleta teria surgido na curva, na contramão de direção, batendo de frente com seu carro. Informou, ainda, que tentou desviar da moto, mas que ela estava tão rápida que não conseguiu.
O motorista não se feriu, já o adolescente foi socorrido pelo Samu para o hospital de São José do Calçado, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O estado de saúde atualizado do adolescente não foi divulgado.

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