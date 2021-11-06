Vendedora é assaltada a caminho do trabalho em Cariacica

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Uma vendedora de 41 anos foi vítima de assalto quando saía para trabalhar no bairro Bela Vista, em Cariacica , na manhã deste sábado (6).

Ela conta que passava pela Rua Montes Claros, em direção ao ponto de ônibus, quando viu dois homens em uma moto. Um deles desceu e entrou em um salão de manicure, que fica na mesma rua.

"Não achei estranho no início. Mas o homem que ficou do lado de fora olhava muito para trás eu comecei a desconfiar. Continuei andando porque estava preocupada em perder o horário do ônibus", relata.

Ao sair de dentro do salão, o assaltando a viu na rua e levou o celular da vendedora. Era o primeiro dia de volta ao trabalho dela após o fim da licença maternidade.

Assustada, ela entrou no salão, que também tinha sido assaltado, e foi informada pela dona do estabelecimento que também teve o celular e dinheiro roubados.