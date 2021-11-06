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Crime

Vendedora é assaltada a caminho do trabalho em Cariacica

Crime aconteceu na manhã deste sábado (6). Além dela, a dona de um salão também teve os pertences roubados
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

06 nov 2021 às 12:19

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 12:19

Uma vendedora de 41 anos foi vítima de assalto quando saía para trabalhar no bairro Bela Vista, em Cariacica, na manhã deste sábado (6).
Ela conta que passava pela Rua Montes Claros, em direção ao ponto de ônibus, quando viu dois homens em uma moto. Um deles desceu e entrou em um salão de manicure, que fica na mesma rua.
"Não achei estranho no início. Mas o homem que ficou do lado de fora olhava muito para trás eu comecei a desconfiar. Continuei andando porque estava preocupada em perder o horário do ônibus", relata.

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Ao sair de dentro do salão, o assaltando a viu na rua e levou o celular da vendedora. Era o primeiro dia de volta ao trabalho dela após o fim da licença maternidade.
Assustada, ela entrou no salão, que também tinha sido assaltado, e foi informada pela dona do estabelecimento que também teve o celular e dinheiro roubados.
"Na hora ficamos sem reação. Tentei fazer sinal para uma viatura que passava, mas não consegui", diz. A vendedora afirma que pretende registrar o boletim de ocorrência on-line.

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