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Crime

Homem morto a pedradas choca moradores em Belvedere, na Serra

Aécio Rodrigues da Cunha se mudou para o bairro há dois meses para ficar mais perto da namorada, que também mora em Belvedere. A motivação do crime é desconhecida
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 nov 2021 às 11:51

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 11:51

Um homem de 54 anos foi assassinado a pedradas na madrugada deste sábado (6) no bairro Belvedere, na Serra. A vítima foi identificada como Aécio Rodrigues da Cunha, que trabalhava como serralheiro. O crime chocou os moradores da região.
Vizinhos contaram que Aécio e era tranquilo, trabalhador e que não tinha problemas com nenhum morador do bairro. As polícias Civil e Militar foram acionadas.
Aécio Rodrigues da Cunha, de 54 anos, foi assassinado em Belvedere, na Serra
Aécio Rodrigues da Cunha, de 54 anos, foi assassinado em Belvedere, na Serra Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal
De acordo com a apuração da TV Gazeta, Aécio se mudou para o bairro Belvedere há dois meses com a intenção de ficar mais perto da namorada, com a qual tinha um relacionamento de pelo menos 10 anos. Eles jantaram juntos na residência dela, e, por volta das 21h30, Aécio saiu de lá para ir para casa.
Testemunhas relataram que ouviram alguém chamando pelo serralheiro por volta das 4 horas. Pela manhã, os moradores encontraram o corpo estendido na rua e acionaram a polícia. 
Investigadores e peritos da Polícia Civil estiveram no local para colher informações que possam ajudar nas investigações. A motivação do crime ainda é desconhecida. O corpo do serralheiro foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal (DML).
Com informação de Diony Silva, da TV Gazeta

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