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Achado em Guarapari

Jovem que sumiu após sair de boate em Vila Velha é encontrado morto

José Ronaldo Tomaz da Conceição, de 26 anos, era morador de Venda Nova do Imigrante e havia sido visto pela última vez no último dia 23, ao deixar uma boate na Praia de Itaparica
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 nov 2021 às 18:54

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 18:54

Ele é de Venda Nova do Imigrante
Ronaldo Tomaz desapareceu em Vila Velha Crédito: Arquivo da família
O corpo encontrado na manhã de sábado (30) em estado avançado de decomposição na Praia do Adventista, em Guarapari, é do jovem José Ronaldo Tomaz da Conceição, de 26 anos, morador de Venda Nova do Imigrante. Ele havia desaparecido após deixar uma boate na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no último dia 23. A informação foi confirmada por familiares.
Segundo a irmã de José Ronaldo, a lavradora Roseli Tomaz da Conceição, de 33 anos, foi realizado o reconhecimento do corpo, por meio das digitais do jovem. "Foi confirmado no sábado. Ontem (31) foi o enterro, às 7h. O corpo chegou e foi direto para o cemitério. Ainda não temos explicação de nada, precisamos esperar ao menos 20 dias, segundo a polícia, até que saiam os resultados dos exames", disse.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta na semana passada, Roseli contou que ela e José Ronaldo haviam ido para Vila Velha com a intenção de retornarem para Venda Nova do Imigrante no mesmo dia. "Mas, perdemos o ônibus e acabamos ficando na casa de amigos. À noite, saímos em grupo, mas meu irmão ficou com sono e pediu a chave do carro para ir dormir. Quinze minutos depois, fomos vê-lo e ele havia sumido. Desde então, estivemos à procura dele", relatou, na ocasião.
Polícia Civil informou, em nota, que não tem autorização para informar identidade de vítimas.
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