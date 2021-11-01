Jovem que sumiu após sair de boate em Vila Velha é encontrado morto

Segundo a irmã de José Ronaldo, a lavradora Roseli Tomaz da Conceição, de 33 anos, foi realizado o reconhecimento do corpo, por meio das digitais do jovem. "Foi confirmado no sábado. Ontem (31) foi o enterro, às 7h. O corpo chegou e foi direto para o cemitério. Ainda não temos explicação de nada, precisamos esperar ao menos 20 dias, segundo a polícia, até que saiam os resultados dos exames", disse.

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Em entrevista à reportagem de A Gazeta na semana passada, Roseli contou que ela e José Ronaldo haviam ido para Vila Velha com a intenção de retornarem para Venda Nova do Imigrante no mesmo dia. "Mas, perdemos o ônibus e acabamos ficando na casa de amigos. À noite, saímos em grupo, mas meu irmão ficou com sono e pediu a chave do carro para ir dormir. Quinze minutos depois, fomos vê-lo e ele havia sumido. Desde então, estivemos à procura dele", relatou, na ocasião.