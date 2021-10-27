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Na Praia de Itaparica

Vídeo mostra quando jovem desaparecido sai de boate em Vila Velha

José Ronaldo Tomaz da Conceição, de 26 anos, é de Venda Nova do Imigrante e estava em Vila Velha. Ele foi visto pela última vez ao deixar casa noturna na madrugada de sábado (23)

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:50

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 out 2021 às 19:50
Imagens de câmera de segurança mostram o momento exato em que, segundo a família, o jovem José Ronaldo Tomaz da Conceição, de 26 anos, morador de Venda Nova do Imigrante, deixa uma boate na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O rapaz está desaparecido desde o último sábado (23), quando foi visto pela última vez ao sair da casa noturna, por volta de 1h da madrugada.
Segundo a irmã do rapaz, a lavradora Roseli Tomaz da Conceição, de 33 anos, ela e José Ronaldo foram para Vila Velha com a intenção de retornarem para Venda Nova do Imigrante no mesmo dia. "Mas nós perdemos o ônibus e acabamos ficando na casa de amigos. À noite, saímos em grupo, mas meu irmão ficou com sono e pediu a chave do carro para ir dormir. Quinze minutos depois, fomos vê-lo e ele havia sumido. Desde então, estamos à procura dele", iniciou.
Desapareceu em Vila Velha
José Ronaldo está desaparecido desde o último sábado (23) Crédito: Arquivo da Família
A família de José Ronaldo fez apelos nas redes sociais e foi às ruas procurá-lo. "Procuramos em todos os lugares. Agora, estamos desesperados, pedindo a colaboração das pessoas. Meu irmão não sabe andar em Vila Velha, não conhece nada e deve estar perdido, sem telefone e sem dinheiro", disse.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém, até o momento, o rapaz não foi localizado.
Caso alguém tenha informações que possam ajudar a encontrar José Ronaldo Tomaz da Conceição, pode entrar em contato com a irmã dele, Roseli, por meio do número (28) 99978-0267, ou acionar a Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 181 — não é preciso de identificar.

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