Vídeo mostra quando jovem desaparecido sai de boate em Vila Velha

Your browser does not support the video tag.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento exato em que, segundo a família, o jovem José Ronaldo Tomaz da Conceição, de 26 anos, morador de Venda Nova do Imigrante, deixa uma boate na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O rapaz está desaparecido desde o último sábado (23), quando foi visto pela última vez ao sair da casa noturna, por volta de 1h da madrugada.

Segundo a irmã do rapaz, a lavradora Roseli Tomaz da Conceição, de 33 anos, ela e José Ronaldo foram para Vila Velha com a intenção de retornarem para Venda Nova do Imigrante no mesmo dia. "Mas nós perdemos o ônibus e acabamos ficando na casa de amigos. À noite, saímos em grupo, mas meu irmão ficou com sono e pediu a chave do carro para ir dormir. Quinze minutos depois, fomos vê-lo e ele havia sumido. Desde então, estamos à procura dele", iniciou.

José Ronaldo está desaparecido desde o último sábado (23) Crédito: Arquivo da Família

A família de José Ronaldo fez apelos nas redes sociais e foi às ruas procurá-lo. "Procuramos em todos os lugares. Agora, estamos desesperados, pedindo a colaboração das pessoas. Meu irmão não sabe andar em Vila Velha, não conhece nada e deve estar perdido, sem telefone e sem dinheiro", disse.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) estão em andamento, porém, até o momento, o rapaz não foi localizado.