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Violência contra a mulher

Homem é preso após esfaquear ex-namorada em salão de beleza de Vila Velha

A motivação para o crime, segundo a Polícia Militar, é que o homem estaria inconformado com o término do relacionamento entre ele e e a vítima
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 nov 2021 às 13:16

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 13:16

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-namorado enquanto trabalhava em um salão de beleza no Centro de Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito conseguiu fugir, mas foi alcançado e detido por policiais logo depois do crime. 
Segundo a PM, a motivação para o crime seria o fato de o suspeito não aceitar o término do relacionamento entre os dois. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. De acordo com apuração da TV Gazeta, por volta das 20h, a mulher recebeu alta hospitalar.
Vila Velha
Mulher esfaqueada em Vila Velha recebe alta hospitalar Crédito: Caíque Verli
Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a vítima contou que, inicialmente, pensou que o homem a havia agredido com socos. "Quando ele parou, eu corri para o banheiro e vi que tinha muito sangue saindo, só aí que percebi que eu tinha sido esfaqueada. Senti muita dor. Eu terminei com ele por ele ser possessivo. Uma vez, quando tínhamos cinco dias juntos, estávamos no bar e um rapaz veio falar comigo por causa de cigarro, e ele quis bater no rapaz. Eu já havia saído de outro relacionamento problemático, então vi que não dava para mim. Ficamos juntos por duas semanas. Agora tenho muito medo dele, não tenho dúvidas de que ele pode me matar. E ele falou que vai matar um amigo meu, por ciúmes. Estou sem chão", contou.
O tenente Bongestab, da Polícia Militar, explicou que o suspeito atingiu a mulher duas vezes nas costas e que ela estava desesperada. Ainda conforme o tenente, o suspeito foi localizado no bairro Ilha dos Ayres, também em Vila Velha. Ele alegou que estava sofrendo ameaças da mulher.
"A vítima estava trabalhando no salão de beleza. Segundo ela, o homem, inconformado com o término do relacionamento, acertou duas facadas nas costas dela e depois fugiu. A guarnição socorreu ela. Estava bastante desesperada. Logo depois, a gente retornou para procurar esse indivíduo, as guarnições fizeram um cerco próximo de onde aconteceu o crime. No bairro Ilha dos Ayres, abordamos ele e o prendemos. Segundo o suspeito, o crime aconteceu porque a mulher estava o ameaçando, mas não deu detalhes sobre quais ameaças seriam", contou o tenente.
O tenente Bongestab ainda detalhou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, possui diversas passagens pela polícia. Entre elas, há registros de ocorrências pela Lei Maria da Penha, tráfico de drogas, agressão, ameaça e lesão corporal. Ele foi levado para a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM).
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o suspeito, que não teve o nome informado, foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e será levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Atualização

01/11/2021 - 8:41
Após a publicação desta matéria, a mulher esfaqueada pelo ex-namorado recebeu alta hospitalar e conversou com a reportagem da TV Gazeta. O texto foi atualizado com as informações.

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