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Investigação

Polícia prende ex-namorado de jovem e evita possível feminicídio em Vitória

Suspeito descobriu endereço, descumpriu medida protetiva e agrediu a vítima

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 13:23

Publicado em 

05 out 2021 às 13:23
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Ação contou com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, evitaram um possível feminicídio contra uma jovem de 24 anos. O ex-companheiro dela, de 21 anos, foi preso durante cumprimento de mandado de prisão preventiva no bairro Mário Cypreste, em Vitória, no último sábado (2)
As investigações da polícia apontam que eles se relacionaram durante um ano e, depois que ela decidiu terminar, ele não aceitou. A partir deste momento, ele a agrediu e a ameaçou, inclusive com diversas ameaças de morte, e foi aí que a vítima pediu a medida protetiva.
"A vítima ficou com medo, tanto que mudou o endereço e foi morar com uma amiga. O suspeito descobriu o endereço, foi até a residência, fingiu ser outra pessoa e, quando ela abriu a porta, a agrediu. A vítima veio na Deam e, por ter descumprido a medida protetiva, conseguimos representar pela prisão preventiva", conta a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, delegada Juliana Saadeh.
A delegada ressalta ainda que a prisão fez com que um possível crime de feminicídio fosse evitado, tendo a vítima a sua vida salvaguardada. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e foi indiciado por descumprimento de medida protetiva de urgência e por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha.

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