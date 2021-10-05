Polícia prende ex-namorado de jovem e evita possível feminicídio em Vitória

Ação contou com apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, evitaram um possível feminicídio contra uma jovem de 24 anos. O ex-companheiro dela, de 21 anos, foi preso durante cumprimento de mandado de prisão preventiva no bairro Mário Cypreste, em Vitória, no último sábado (2)

As investigações da polícia apontam que eles se relacionaram durante um ano e, depois que ela decidiu terminar, ele não aceitou. A partir deste momento, ele a agrediu e a ameaçou, inclusive com diversas ameaças de morte, e foi aí que a vítima pediu a medida protetiva.

"A vítima ficou com medo, tanto que mudou o endereço e foi morar com uma amiga. O suspeito descobriu o endereço, foi até a residência, fingiu ser outra pessoa e, quando ela abriu a porta, a agrediu. A vítima veio na Deam e, por ter descumprido a medida protetiva, conseguimos representar pela prisão preventiva", conta a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória, delegada Juliana Saadeh.