Mulher suspeita de matar homem em Aracruz é presa em Vila Velha Crédito: Governo do ES

Uma mulher de 49 anos foi presa em Vila Velha , no último domingo (3), suspeita de assassinar um homem da mesma idade. O crime ocorreu no dia 28 de agosto no distrito de São Pedro, em Barra do Riacho, Aracruz Norte do Espírito Santo . Após ser levada para a delegacia, ela confessou que desferiu uma facada contra a vítima, mas disse não ter a intenção de matá-lo.

Polícia Civil recebeu informações de que a mulher estava escondida em uma casa no barro Ulisses Guimarães. Os policiais seguiram até o local e a encontraram na rua. Ela recebeu voz de prisão temporária.

"As investigações apontam que a mulher tinha uma relação de amizade com a vítima e a ajudava dando dinheiro. No dia do fato, a suspeita assassinou o homem com um golpe de faca na região da coxa, após o ele se negar a fornecer dinheiro para ela comprar bebidas e drogas", conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta.

A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz, onde confessou ter desferido a facada, porém alegou que não tinha intenção de matar a vítima. Ela também já foi processada por uma tentativa de homicídio ocorrida em Barra do Riacho, no ano de 2018, quando atingiu um homem com golpes de faca na barriga.