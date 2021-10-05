Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Facada na coxa

Mulher suspeita de matar homem em Aracruz é presa em Vila Velha

As investigações apontam que ela matou o homem após a vítima se negar a fornecer dinheiro para a compra de bebidas e drogas. Mulher confessou o crime

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 10:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 out 2021 às 10:02
Mulher suspeita de matar homem em Aracruz é presa em Vila Velha Crédito: Governo do ES
Uma mulher de 49 anos foi presa em Vila Velha, no último domingo (3), suspeita de assassinar um homem da mesma idade. O crime ocorreu no dia 28 de agosto no distrito de São Pedro, em Barra do Riacho, AracruzNorte do Espírito Santo. Após ser levada para a delegacia, ela confessou que desferiu uma facada contra a vítima, mas disse não ter a intenção de matá-lo. 
Polícia Civil recebeu informações de que a mulher estava escondida em uma casa no barro Ulisses Guimarães. Os policiais seguiram até o local e a encontraram na rua. Ela recebeu voz de prisão temporária.
"As investigações apontam que a mulher tinha uma relação de amizade com a vítima e a ajudava dando dinheiro. No dia do fato, a suspeita assassinou o homem com um golpe de faca na região da coxa, após o ele se negar a fornecer dinheiro para ela comprar bebidas e drogas", conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta.
A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz, onde confessou ter desferido a facada, porém alegou que não tinha intenção de matar a vítima. Ela também já foi processada por uma tentativa de homicídio ocorrida em Barra do Riacho, no ano de 2018, quando atingiu um homem com golpes de faca na barriga.
Após prestar o depoimento, ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Veja Também

Casal de Sooretama morre em acidente em Aracruz ao voltar de consulta

Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar 24 temporários

Família indígena morta em acidente é sepultada em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Vila Velha ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados