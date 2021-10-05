Mulher suspeita de matar homem em Aracruz é presa em Vila Velha

Uma mulher de 49 anos foi presa em Vila Velha, no último domingo (3), suspeita de assassinar um homem da mesma idade. O crime ocorreu no dia 28 de agosto no distrito de São Pedro, em Barra do Riacho, Aracruz, Norte do Espírito Santo. Após ser levada para a delegacia, ela confessou que desferiu uma facada contra a vítima, mas disse não ter a intenção de matá-lo.
A Polícia Civil recebeu informações de que a mulher estava escondida em uma casa no barro Ulisses Guimarães. Os policiais seguiram até o local e a encontraram na rua. Ela recebeu voz de prisão temporária.
"As investigações apontam que a mulher tinha uma relação de amizade com a vítima e a ajudava dando dinheiro. No dia do fato, a suspeita assassinou o homem com um golpe de faca na região da coxa, após o ele se negar a fornecer dinheiro para ela comprar bebidas e drogas", conta o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta.
A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional de Aracruz, onde confessou ter desferido a facada, porém alegou que não tinha intenção de matar a vítima. Ela também já foi processada por uma tentativa de homicídio ocorrida em Barra do Riacho, no ano de 2018, quando atingiu um homem com golpes de faca na barriga.
Após prestar o depoimento, ela foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), onde permanecerá à disposição da Justiça.