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Saúde

Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar 24 temporários

Inscrições podem ser feitas até 5 de outubro; podem participar profissionais de níveis fundamental, médio e superior.  Remuneração varia de R$ 1.165,09 a R$ 2.037,14

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2021 às 12:33
provas de concursos públicos
Oportunidade para trabalhar com contrato temporário Crédito: Freepik
Prefeitura de Aracruz, município que fica na região Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher 24 vagas temporárias. As oportunidades são destinadas a profissionais com nível fundamental, médio e superior.
A carga horária será de 20, 30, 40 e 44 horas por semana, de acordo com o cargo pretendido. A remuneração varia de R$ 1.165,09 a R$ 2.037,14. Os selecionados assinarão contrato com a Secretaria de Saúde pelo período de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de 36 meses.
Os postos de trabalho são para:
  • Assistente administrativo (15)
  • Artífice de obras e serviços públicos (4)
  • Instrutor de oficina de pintura em tecido e molde vazado (1)
  • Instrutor de oficina de iniciação musical - corda/sopro e percussão (1)
  • Médico auditor (1) 
  • Terapeuta ocupacional (2)
As inscrições podem ser feitas até as 23h do dia 5 de outubro de 2021, no site da prefeitura.  O candidato deverá imprimir a ficha de inscrição e apresentá-la quando convocado, devendo ser anexada em um envelope contendo toda a documentação exigida no edital.
A seleção contará com análise da experiência e qualificação profissional.

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