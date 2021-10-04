Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar 24 temporários

A carga horária será de 20, 30, 40 e 44 horas por semana, de acordo com o cargo pretendido. A remuneração varia de R$ 1.165,09 a R$ 2.037,14. Os selecionados assinarão contrato com a Secretaria de Saúde pelo período de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de 36 meses.