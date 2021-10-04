Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar 24 temporários

A Prefeitura de Aracruz, município que fica na região Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que tem como objetivo preencher 24 vagas temporárias. As oportunidades são destinadas a profissionais com nível fundamental, médio e superior.
A carga horária será de 20, 30, 40 e 44 horas por semana, de acordo com o cargo pretendido. A remuneração varia de R$ 1.165,09 a R$ 2.037,14. Os selecionados assinarão contrato com a Secretaria de Saúde pelo período de um ano, podendo ser prorrogado até o limite de 36 meses.
Os postos de trabalho são para:
- Assistente administrativo (15)
- Artífice de obras e serviços públicos (4)
- Instrutor de oficina de pintura em tecido e molde vazado (1)
- Instrutor de oficina de iniciação musical - corda/sopro e percussão (1)
- Médico auditor (1)
- Terapeuta ocupacional (2)
As inscrições podem ser feitas até as 23h do dia 5 de outubro de 2021, no site da prefeitura. O candidato deverá imprimir a ficha de inscrição e apresentá-la quando convocado, devendo ser anexada em um envelope contendo toda a documentação exigida no edital.
A seleção contará com análise da experiência e qualificação profissional.