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Violência

Mulher é agredida pelo ex-namorado dentro de carro de aplicativo em Vila Velha

A vítima relatou à Polícia Militar que levou socos, puxões de cabelo e teve o cabelo puxado, o que foi confirmado pelo motorista do veículo; o suspeito ainda ameaçou matá-la
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 out 2021 às 08:42

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 08:42

Homem é preso por suspeita de abusar de enteada de 13 anos em Viana
Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM) Crédito: A Gazeta
Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado dentro de um carro de aplicativo no bairro Itaparica, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (4). A vítima afirmou à Polícia Militar que levou socos e teve o pescoço apertado, além de ser ameaçada. O agressor foi preso e levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM).
Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o homem começou a agredir a mulher com socos na cara e puxões de cabelo, além de agarrar seu pescoço, dentro do carro de aplicativo. O motorista do veículo confirmou os relatos da vítima à Polícia Militar, que foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), e prestou depoimento no PEM.
As informações da Polícia Militar ainda dão conta de que o agressor estava muito alterado e teria ameaçado a vítima, dizendo que iria matá-la e também matar sua família caso permanecesse preso. Ele foi autuado em flagrante por agressão e ameaça e foi levado ao presídio.
O homem não quis gravar entrevista, mas, em conversa com a reportagem da TV Gazeta, negou as acusações e disse que não agrediu ou ameaçou a mulher.

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