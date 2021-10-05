Mulher é agredida pelo ex-namorado dentro de carro de aplicativo em Vila Velha

Ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM) Crédito: A Gazeta

Uma mulher foi agredida pelo ex-namorado dentro de um carro de aplicativo no bairro Itaparica, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (4). A vítima afirmou à Polícia Militar que levou socos e teve o pescoço apertado, além de ser ameaçada. O agressor foi preso e levado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM).

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o homem começou a agredir a mulher com socos na cara e puxões de cabelo, além de agarrar seu pescoço, dentro do carro de aplicativo. O motorista do veículo confirmou os relatos da vítima à Polícia Militar, que foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), e prestou depoimento no PEM.

As informações da Polícia Militar ainda dão conta de que o agressor estava muito alterado e teria ameaçado a vítima, dizendo que iria matá-la e também matar sua família caso permanecesse preso. Ele foi autuado em flagrante por agressão e ameaça e foi levado ao presídio.