Casal é retirado de carro e executado a tiros em pasto de Cariacica

Veículo das vítimas foi abordado em uma estrada do bairro Planeta, em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício

Três bandidos invadiram a casa de um casal, exigiram dinheiro e, após circular de carro com os reféns, mataram os donos do imóvel em um pasto no bairro Planeta, em Cariacica . As vítimas foram identificadas como Adilson José de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, de 38 anos. No banco de trás do veículo estavam duas crianças: um menino de 5 anos, filho do casal, e outro de 11 anos, filho de Adilson e enteado de Leidiana.

O casal era dono de um ferro-velho em Campo Verde, perto de onde foram mortos. Os dois eram casados há nove anos. Segundo a Polícia Militar , os criminosos chegaram à residência de Adilson e Leidiana, na noite de segunda-feira (4). Com a arma em punho, os assaltantes exigiram dinheiro. Diante da negativa, eles obrigaram a família a entrar no carro do homem e seguiram para uma estrada de chão, no bairro Planeta, no mesmo município.

Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica Crédito: Reprodução/redes sociais

Eles mandaram o casal descer e andar até uma área de vegetação e mataram Adilson e Leidiana a tiros. As crianças ficaram no carro. Após ouvirem os tiros e perceberem que os pais não voltavam, elas pediram socorro aos moradores, que acionaram a Polícia Militar. "Buscas foram feitas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", destaca a nota da PM.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil foi acionada e fez uma perícia no veículo da família. Na busca por informações, os policiais refizeram os passos dos criminosos no pasto e encontraram várias cápsulas de munição.

O caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Nenhum suspeito foi detido. O celular de Leidiana foi levado pelos bandidos e o telefone de Adilson foi encontrado pela polícia.

De acordo com apuração da TV Gazeta, os criminosos efetuaram saques no cartão de crédito das vítimas após o crime. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a nota.

Com informações de Caíque Verli e Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização A Polícia Civil e a Polícia Militar atualizaram o caso com informações sobre como os bandidos agiram e a linha de investigação que deverá ser seguida para identificar e prender os suspeitos. O texto foi atualizado.