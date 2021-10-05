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Com crianças no veículo

Casal é retirado de carro e executado a tiros em pasto de Cariacica

Adilson José de Freitas, de 56 anos, e Leidiana dos Santos, de 38 anos, foram mortos na noite desta segunda (4), no bairro Planeta. Duas crianças estavam com eles
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 out 2021 às 06:41

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 06:41

Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica
Veículo das vítimas foi abordado em uma estrada do bairro Planeta, em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício
Três bandidos invadiram a casa de um casal, exigiram dinheiro e, após circular de carro com os reféns, mataram os donos do imóvel em um pasto no bairro Planeta, em Cariacica. As vítimas foram identificadas como Adilson José de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, de 38 anos. No banco de trás do veículo estavam duas crianças: um menino de 5 anos, filho do casal, e outro de 11 anos, filho de Adilson e enteado de Leidiana.
O casal era dono de um ferro-velho em Campo Verde, perto de onde foram mortos. Os dois eram casados há nove anos. Segundo a Polícia Militar, os criminosos chegaram à residência de Adilson e Leidiana, na noite de segunda-feira (4). Com a arma em punho, os assaltantes exigiram dinheiro. Diante da negativa, eles obrigaram a família a entrar no carro do homem e seguiram para uma estrada de chão, no bairro Planeta, no mesmo município.
Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica
Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica Crédito: Reprodução/redes sociais
Eles mandaram o casal descer e andar até uma área de vegetação e mataram Adilson e Leidiana a tiros. As crianças ficaram no carro. Após ouvirem os tiros e perceberem que os pais não voltavam, elas pediram socorro aos moradores, que acionaram a Polícia Militar. "Buscas foram feitas por toda a região, mas os suspeitos não foram localizados no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", destaca a nota da PM.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil foi acionada e fez uma perícia no veículo da família. Na busca por informações, os policiais refizeram os passos dos criminosos no pasto e encontraram várias cápsulas de munição.
O caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Nenhum suspeito foi detido. O celular de Leidiana foi levado pelos bandidos e o telefone de Adilson foi encontrado pela polícia.
De acordo com apuração da TV Gazeta, os criminosos efetuaram saques no cartão de crédito das vítimas após o crime. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", diz a nota.
Com informações de Caíque Verli e Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

05/10/2021 - 12:24
A Polícia Civil e a Polícia Militar atualizaram o caso com informações sobre como os bandidos agiram e a linha de investigação que deverá ser seguida para identificar e prender os suspeitos. O texto foi atualizado.
Casal é retirado de carro e executado a tiros em pasto de Cariacica

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