Suspeito de roubar veículos de locadoras no ES e levar para MG é preso

Carros de locadoras eram levados do Es para outros Estados Crédito: Divulgação

Em apenas dois dias, criminosos vindos de Minas Gerais aplicaram golpes em locadoras de veículos do Estado e roubaram pelo menos três carros de lojas localizadas na Capital do Espírito Santo . Após investigação, a Polícia Civil do ES conseguiu identificar os dois envolvidos no esquema e prendeu um dos golpistas na última quinta-feira (30), em Vitória

De acordo com a Polícia Civil, que concedeu uma coletiva na manhã desta terça-feira (5) para explicar a maneira como os criminosos agiam, o prejuízo a uma locadora ultrapassou os R$ 100 mil. O homem preso tem 26 anos, já o comparsa dele no golpe conseguiu fugir, porém a polícia já sabe quem ele é e será indiciado, como dito pelo delegado Gabriel Monteiro, da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).

"Os (dois) indivíduos, um preso em flagrante e o outro que conseguiu fugir, mas que terá a prisão decretada em breve, são de Minas Gerais e praticavam o crime por aqui. Eles levavam os carros de locadora para a Bahia e São Paulo, ou então faziam na Bahia e traziam os carros para São Paulo e Espírito Santo. Temos uma vítima com três carros desviados e que teve grande prejuízo", explicou Monteiro.

DOCUMENTOS FALSOS

Para não levantarem suspeitas, os criminosos utilizavam-se de CNH's e cartões de créditos com alto padrão de falsificação, sendo que usavam a própria foto nos documentos, mas com nomes de outras pessoas para aplicarem o golpe nas locadoras.

Participaram da coletiva os delegados Gabriel Monteiro, à esquerda, e o chefe da PC no Estado, José Darcy Arruda Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"Devido a esta situação, foi uma prisão qualificada convertida para preventiva porque eles viam cometendo esses crimes. O outro já está qualificado e terá a prisão representada para que também o tiremos de circulação", complementou o chefe da Patrimonial.

A Polícia Civil agora prossegue com as investigações para identificar os receptadores dos carros desviados das locadoras e também os falsificadores de documentos que atuam em parceria neste crime. Ainda segundo as investigações, é provável que mais locadoras tenham sido lesadas recentemente pela ação da quadrilha especializada neste tipo de crime.

Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Um homem suspeito de roubar carros de locadoras de veículos no Espírito Santo e Bahia foi preso por policiais da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio na última quinta-feira (30). Segundo a Polícia Civil do ES, ele alugava os automóveis mediante documentação falsa e roubava os veículos locados, levando-os para o estado de Minas Gerais.

Ainda de acordo com as investigações, o detido fazia parte de uma associação criminosa mineira especializada neste tipo de crime. Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva, na manhã terça-feira (05), na chefatura da Polícia Civil, em Vitória