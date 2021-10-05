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Vila Valério

Família é rendida e bandidos levam caminhões com café e pimenta no ES

Joias, dinheiro e um carro também foram roubados. Segundo a polícia, pelo menos sete criminosos participaram do assalto. Vítimas foram trancadas no banheiro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 out 2021 às 12:11

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 12:11

Um dos caminhões recuperado com a carga roubada de família Vila Valério Crédito: Leitor A Gazeta / Montagem A Gazeta
Homens armados renderam uma família em uma propriedade rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (4), e levaram do local sacas de café e cacau, sacos de pimenta-do-reino, dois caminhões, um carro, joias e dinheiro. 
Aos policiais que atenderam a ocorrência, o proprietário da fazenda relatou que foi abordado pelos criminosos armados quando estava próximo à casa de sua filha. Segundo ele, os bandidos o obrigaram a entrar na residência e também renderam a jovem, que estava com um bebê de 1 ano e o marido dela. 
Os homens armados seguiram com a família até um armazém da fazenda, onde estavam outros indivíduos realizando o carregamento de dois caminhões com sacas de café e pimenta. Ao todo, segundo a Polícia Civil, pelo menos sete criminosos participaram do roubo. 

FUGIRAM COM CAMINHÕES CARREGADOS 

Segundo a PM, parte da quadrilha deixou o local por volta das 23h, levando os caminhões carregados. Os outros criminosos saíram perto das 3h da madrugada, em um carro da família, após trancar as vítimas no banheiro. De acordo com o delegado Rafael Caliman, da Polícia Civil, os bandidos ainda obrigaram uma das vítimas a carregar os caminhões com as sacas de café e pimenta.
Após notar que todos os suspeitos haviam fugido, a família conseguiu sair do banheiro e pedir socorro. 
Enquanto atendiam a ocorrência, os militares receberam a informação de que um dos caminhões foi visto abandonado a cerca de 3 km da propriedade. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o fato. Foram recuperados: um caminhão, sacas de café, sacas de cacau e sacos de pimenta, e também, um carro da família. O outro caminhão não foi localizado.
Nesta sexta-feira (8), o delegado Rafael Caliman informou, que sacas de café e sacos de pimenta-do-reino foram recuperados pela polícia na noite de quinta-feira (7). Com a ação, toda a carga roubada foi recuperada, segundo o delegado. 
Os criminosos ainda levaram joias, celulares e uma quantia em dinheiro. Segundo o delegado, o valor total dos objetos e dinheiro roubados equivale a R$ 25 mil.
Segundo informações da PM, buscas foram feitas no dia do crime, mas os suspeitos não foram localizados. Nesta quinta-feira (7), dois suspeitos de receptação do material foram presos em Jaguaré.

INVESTIGAÇÕES

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, que está realizando diligências. O delegado Caliman informou ainda que os bandidos não são de Vila Valério, e podem estar envolvidos em outros crimes na região.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finaliza o texto.

Atualização

08/10/2021 - 10:14
Após a publicação da reportagem, a polícia atualizou a quantidade do material roubado pelos criminosos e o número de suspeitos envolvidos na ação. Outra parte da carga também foi recuperada e dois suspeitos foram presos. O texto foi atualizado.

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