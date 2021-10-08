Assalto com reféns: polícia prende dois e recupera carga de café e pimenta roubada no ES

Ação conjunta em Jaguaré recupera carga de café e pimenta roubada em Vila Valério Crédito: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP)

Polícia Civil e a Polícia Militar recuperaram, nesta quinta-feira (7), as 42 sacas de café e os 81 sacos de pimenta-do-reino roubados de uma fazenda em Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo, nesta semana. O material é avaliado em aproximadamente R$ 103 mil. Dois homens, de 52 e 56 anos, foram presos em Jaguaré , no Norte do Estado, suspeitos de serem os receptadores do material roubado.

A ação envolveu policiais militares e civis de Jaguaré, Nova Venécia e São Gabriel da Palha. A Polícia Civil informou que a carga foi apreendida em uma residência localizada em Aricanga, na localidade de Água Limpa, em Jaguaré, onde moravam o homem de 36 anos, que vendeu as sacas, e o pai dele, de 56. No local, ninguém foi encontrado.

Segundo a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriela Zaché, o homem de 56 anos foi localizado e preso posteriormente. Durante as diligências, um produtor rural de 52 anos também foi localizado e confessou que forneceu a nota fiscal preenchida com dados falsos para que o suspeito de 36 anos realizasse a venda dos produtos de forma fraudulenta.

Com o suspeito de 52 anos foi apreendida uma nota fiscal no valor de R$ 34 mil. As investigações mostram que o documento foi emitido com dados falsos, na tentativa de justificar a procedência do material apreendido, produto do crime.

“Sem saber que todo o material estava apreendido, o suspeito de 56 anos fez contato com o mesmo comerciante oferecendo o restante do produto roubado. Conseguimos localizar seu paradeiro e ele foi preso em flagrante, autuado pelo crime de receptação qualificada. O produtor rural de 52 anos foi autuado por falsidade ideológica, por ter falsificado a nota fiscal, e também por receptação qualificada, por saber que sua nota seria usada para a venda de produto roubado. O suspeito de 36 anos não foi localizado”, informou a delegada.

INVESTIGAÇÕES

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a Delegacia de Jaguaré segue investigando o caso para localizar o suspeito de 36 anos, e compartilha as informações do caso com a Delegacia de São Gabriel da Palha, responsável pela investigação do roubo em Vila Valério.

A investigações realizadas pela Delegacia de São Gabriel da Palha indicam que pelo menos sete pessoas estão envolvidas no roubo, mas ainda não é possível afirmar se os detidos em Jaguaré estão diretamente ligados.

A Polícia Civil disse que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

SOBRE O CRIME

Aos policiais que atenderam a ocorrência, o proprietário da fazenda relatou que foi abordado pelos criminosos armados quando estava próximo à casa de sua filha. Segundo ele, os bandidos o obrigaram a entrar na residência e também renderam a jovem, que estava com um bebê de 1 ano e o marido dela.

Os criminosos armados seguiram com a família até um armazém da fazenda, onde estavam outros indivíduos realizando o carregamento de dois caminhões com sacas de café e pimenta. Segundo o delegado Rafael Caliman, pelo menos sete homens são suspeitos de terem atuado na ação.

PRODUTO ROUBADO

Segundo a PM, parte da quadrilha deixou o local por volta das 23h, levando os caminhões carregados. Os outros criminosos saíram perto das 3h da madrugada, em um carro da família, após trancar as vítimas no banheiro. Depois de notar que todos os suspeitos haviam fugido, a família conseguiu sair do banheiro e pedir socorro.

Enquanto atendiam a ocorrência, os militares receberam a informação de que um dos caminhões foi visto abandonado a cerca de 3 km da propriedade. Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o fato. Foram recuperados: um caminhão, sacas de café, sacas de cacau, sacos de pimenta e o carro da família.