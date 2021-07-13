Mulher é morta a tiros dentro de casa em fazenda de Vila Valério

Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Vila Valério

Uma mulher foi morta dentro de casa na noite desta segunda-feira (12) em uma fazenda de Córrego do Tesouro, Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo. Ana Cristina Passos da Silva, de 33 anos, foi atingida com dois disparos de arma de fogo. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar , o autor do crime seria um homem que vestia roupas camufladas.

De acordo com os relatos, o homem teria saído do mato e atirado duas vezes contra Ana.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o delegado Rafael Caliman afirmou que uma equipe da Polícia Civil se deslocou ao local na manhã desta terça-feira (13) para averiguar o caso. Questionado sobre a autoria do crime, Caliman contou que ainda não é possível afirmar se foi feminicídio, pois na ocorrência consta que o companheiro de Ana está preso.

"Foram dois disparos efetuados por um homem com roupa camuflada. A princípio, não dá para saber se foi feminicídio porque nas informações que temos na ocorrência consta que o companheiro dela já estava preso", afirmou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

De acordo com a Polícia Militar, buscas foram feitas pela região, mas o suspeito não foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.