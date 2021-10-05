Walace Martins dos Santos, o Saboroso, apontado como chefe de organização criminosa em MG Crédito: Divulgação/PCES

Além dele, três homens suspeitos de integrar um grupo que atuava na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, foram presos no mesmo município capixaba. Os detalhes do caso foram revelados nesta terça-feira (5) pela Polícia Civil.

De acordo com as investigações, o grupo já vinha cometendo crimes no Espírito Santo e se articulava para controlar o tráfico de drogas. Saboroso era considerado foragido por envolvimento em assassinato.

Segundo o titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, Saboroso era o suspeito de crimes mais procurado de Governador Valadares e um dos mais procurados do Estado de Minas Gerais.

"Walace é líder do Primeiro Comando de Era Nova, responsável pelo tráfico da região e também por diversos homicídios, latrocínios e roubos naquele município" Rodrigo Sandi Mori - Delegado

Your browser does not support the video tag.

Contra ele, havia um mandado de prisão por homicídio no Estado de Minas Gerais. Após o compartilhamento de informações entre as polícias capixaba e mineira, Saboroso foi preso no dia 1º de outubro em um condomínio localizado em Manguinhos.

Outro preso é Lucas Adriano Barbosa de Oliveira, de 23 anos. Contra ele, havia um mandado de prisão por roubo. O nome do terceiro suspeito, flagrado com uma pistola, não foi divulgado pela Polícia Civil. Ele não é réu perante a Justiça.

Your browser does not support the audio element. Criminoso na lista dos mais procurados de Minas é preso na Serra

Lucas Adriano Barbosa de Oliveira, de 23 anos Crédito: Divulgação/PCES

ASSALTO IMPEDIDO

Segundo Sandi Mori, a prisão dos criminosos aconteceu um dia antes de eles assaltarem uma casa de luxo em Manguinhos. O delegado informou que o roubo aconteceria no dia 2 de outubro.

"Eles já estavam monitorando essa residência há dois meses. Inclusive, o indivíduo que foi preso com a arma de fogo tinha chegado naquele dia especialmente para cometer esse roubo", explica o delegado.

Lucas e Walace também estavam com documentos falsos quando foram presos.

LATROCÍCIO NA SERRA

O quarto integrante da organização foi preso no dia 4 de agosto. Segundo Sandi Mori, Ravel Cristiano dos Santos, de 20 anos, é suspeito de assassinar um homem identificado como Cristiano Gomes de Paulo em julho deste ano, no bairro Vila Nova de Colares.

Conforme apontou a polícia, o objetivo dele era roubar duas armas que a vítima estava vendendo no local. Ravel também já é réu na Justiça pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte.

Ravel Cristiano dos Santos, de 20 anos Crédito: Divulgação/PCES